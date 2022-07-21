«Полностью контролировал всех»: ассистентка Мессинга — о жизни и работе с великим гипнотизером

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Заслуженная артистка России, единственная в мире женщина-гипнотизер Ольга Мигунова является ученицей знаменитого Вольфа Мессинга и пять лет работала его ассистенткой. Она поделилась в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» воспоминаниями о первой и последней встрече с наставником, а также рассказала интересные факты о прорицателе.

— Ольга Петровна, как судьба вас свела с Вольфом Григорьевичем?

— Когда мне было 16 лет, мы с мамой поехали на отдых в Геленджик. Я лежала на пляже и наблюдала, как некий человек странного вида собирает возле себя огромную толпу слушателей и рассказывает какие-то небылицы про Вольфа Мессинга. Спустя два дня мы пошли на концерт. И представьте себе! На сцене выступал тот самый человек с пляжа, который и оказался Вольфом Мессингом, рассказывающим о себе байки. Когда он начал эксперимент с гипнозом, я стала про себя говорить: «Ничего у тебя не получится». И повторяла эти слова как мантру. Сидели мы достаточно далеко — в 18-м, кажется, ряду. И вдруг Мессинг подошел к нам и сказал моей маме: «Пожалуйста, выведите свою дочь, потому что она мне мешает работать». Он попросил, чтобы мы не отходили далеко, и добавил, что очень хочет поговорить после представления.

— А что же было дальше?

— Я просидела все представление на лавочке и ждала его. Потом он явился и сказал, что у меня есть дар и мое биополе очень мощное. Собственно, оно и помешало ему продолжить ритуал. Он сказал, что мне нужно развивать свои способности и предложил мне стать его ассистенткой. Мать моя, которая находилась рядом, очень скептически отнеслась к словам Вольфа Григорьевича: «Таких учениц можете найти хоть сотни в любой школе». Но Мессинг чуть ли не вперебой сказал ей, что спустя ровно два месяца она сама меня отправит к нему в Москву. Он сунул листочек ей с адресом и скрылся. Когда мы вернулись в Благовещенск, откуда я родом, эта история забылась. Но как-то раз за ужином папа вдруг заявляет: «Не пора ли нам Лельку провожать в столицу?» А мать моя с некой покорностью отвечает, мол, что она давно и документы, и одежду в дорогу мне собрала.

— Неужели Мессинг сумел внушить мысль о переезде вашей маме?

— Я в этом более чем убеждена, ведь она была человеком очень серьезным, педагогом по профессии и вряд ли бы отпустила меня к чужому мужчине в Москву.

— А вы сами осознавали, что у вас имеются сверхспособности, пользовались ли даром?

— Я понимала с детства, что могу манипулировать сознанием людей. Например, если мне нравился какой-то мальчик, то внушала ему, чтобы он подошел ко мне и познакомился. Так все и происходило. Или в школе, когда забывала выучить урок, мысленно приказывала педагога обойти мое имя в списке. И вызывали не меня, а кого-то другого. Я думаю, что такие способности я унаследовала от бабушки, которая была травницей. А дед был костоправом.

— Как вас встретил мастер, когда вы приехали в столицу?

— Увидев меня на пороге своего жилища, он нисколько не смутился, а, напротив, заявил: «Моя будущая звезда явилась». А после… начал собирать вещи, так как уезжал на гастроли в Америку. Он сказал, что я остаюсь в его квартире и должна следить за порядком. Так я и поселилась у Вольфа Григорьевича. Никогда не забуду забавный случай, который со мной произошел в его огромной и очень богатой квартире. Я прибиралась в доме и, протирая красный сафьяновый саквояж, наткнулась на сумку, битком набитую деньгами. От такого количества денег у меня даже закружилась голова. Я несколько дней не выходила из квартиры, боясь, что эти ценности могут похитить.

— Мог ли он таким образом проверять вас «на вшивость»?

— Вполне возможно. Но могу сказать, что потом он часто меня испытывал на прочность. Например, когда мы уже начали работать вместе, я выходила на сцену, объявляла его, а он не появлялся. Тогда инициативу приходилось брать в свои руки и устраивать гипнотические сеансы. Когда процесс завершался, я во время поклона краем глаза замечала, что он был в зрительном зале и вместе с остальными рукоплескал мне. Я, конечно, злилась, а он мне спокойно отвечал: «Не серчай, моя девочка, я бросил тебя в яму, а ты ловко из нее выбралась!»

— Чему еще вас научил мастер?

— Он делился не только сакральными знаниями в области гипноза — с радостью делился своим жизненным опытом. Мессинг научил меня быть сильной и мужественной, научил ценить и уважать труд — как свой, так и чужой. Он боролся с моей угрюмостью, из-за которой я часто попадала в неловкие, порой и в комические ситуации.

— Вы помните последнюю встречу с Мессингом, что он вам сказал?

— Когда у меня умер муж, погиб брат, моя мамочка осталась совсем одна. Я хотела ее поддержать и отправилась к ней. Вольф Григорьевич мне в этот день сделал очень личное пророчество, которое я бы не хотела озвучивать. Но он отметил, что неизбежно случится и всему виной будет мое упрямство. Все случилось ровно спустя двадцать лет.

— Многие скептики заявляют, что Мессинг был всего лишь изумительным актером, который не обладал каким-либо даром. Что бы вы им ответили?

— Это большое заблуждение и откровенная ложь. Он был поистине великим гипнотизером, который был способен держать внимание всего зала, полностью контролировал всех и каждого. Мессинг читал мысли, и многие его предсказания сбились. Ни одна из его жизненных историй не была вымышлена. Во время общения с журналистами и друзьями он был таким скромным и тихим, что представить Мессинга, который сам о себе сочиняет небылицы и делится ими с окружающими, просто невозможно. Не верьте таким скептикам, они его просто не знали.