Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пришел делать успешный театр: интервью с новым главным режиссером театра «Ленком Марка Захарова»

Динара Кафискина

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Интервью
Пришел делать успешный театр: интервью с новым главным режиссером театра «Ленком Марка Захарова»
Алексей Франдетти, главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» / Фото: Елена Морозова / Вечерняя Москва

Алексей Франдетти был представлен труппе театра «Ленком Марка Захарова» в качестве нового главного режиссера. Корреспондент «Вечерки» пообщалась с ним.

Наша беседа с Алексеем Франдетти началась с вопроса о его реакции на предложение стать главным режиссером легендарного «Ленкома».

— Алексей, насколько назначение на должность главного режиссера «Ленкома» стало для вас неожиданным?

— Абсолютно неожиданным. Я в тот момент находился с семьей в Подмосковье, на озере, когда раздался звонок руководителя Департамента культуры Москвы Александра Кибовского с этим предложением. Я очень удивился и спросил: «Можно подумаю»? Услышал в ответ: «Да». Через пять секунд я согласился. Мое жизненное кредо — лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть.

— Почему все же взяли эти секунды на раздумье?

— Надо было понять, смогу ли я все разрулить. У меня ведь есть большое количество обязательств перед другими театрами. На сегодняшний день я имею еще несколько подписанных контрактов вплоть до 2024 года. Буду совмещать. Вообще, я живу в бешеном ритме. После представления меня труппе «Ленкома» запланировал встретиться и пообщаться с артистами. В первый день было человек сорок. Я довольно быстро принимаю решение о том, как смогу с человеком работать. Предлагал каждому актеру задать мне какой-нибудь вопрос. Интересно узнать, о чем они мечтают, и хочу, чтобы все были со мной максимально откровенны.

— Получилось?

— Некоторые артисты оказались не готовы задать такой вопрос, тушевались. Кто-то спрашивал, как же все-таки лучше обращаться к главному режиссеру — по имени и отчеству или только по имени. Я предложил называть меня во время репетиций Алексеем, а на официальных мероприятиях — Алексеем Борисовичем.

— Вам 38 лет. На открытии театрального сезона руководитель «Ленкома» Марк Варшавер подчеркивал это. А ведь в театре так много мэтров, с которыми предстоит трудиться и общаться...

— У меня уже есть опыт. С таким первым мэтром, которого, к сожалению, уже нет с нами, — с Олегом Янковским посчастливилось работать вместе на его последней картине «Царь» у Павла Лунгина, с обожаемой мною артисткой Еленой Шаниной, с которой мы знакомы с моего последнего курса института, тоже снимались вместе. Елена Юрьевна передавала свой опыт и знания в профессии, и ничего, кроме теплого отношения, я от нее не видел.

И есть еще один важный для меня человек, с которым, надеюсь, сделаем не один спектакль, — это Геннадий Хазанов. Он тоже в каком-то смысле меня усыновил и всегда относился по-доброму. И конечно же, самый главный мэтр — Марк Варшавер. К нему я пришел учиться тому, как быть руководителем, каким образом выстраивать отношения, что нужно делать для того, чтобы люди тебя обожали, как его в «Ленкоме». И это, пожалуй, для меня главная школа. Каждый жизненный этап — учеба.

— А как ваши близкие отнеслись к назначению?

— Моя бабушка, как обычно, спросила: «Лешенька, ты вытянешь»? Она частенько мотивирует меня на дальнейшие подвиги. Я ей ответил, что постараюсь максимально оправдать доверие. Моя супруга Юля была очень рада, поддерживала, видела, как я волновался и нервничал. Семья всегда со мной, что бы я ни делал.

— Когда начинали творческую деятельность, ставили себе цель? Можно сказать, что ее сейчас достигли?

— Всегда есть к чему стремиться. Ведь предложение стать главным режиссером «Ленкома» поступило, о чем мы с вами уже говорили, совершенно неожиданно. Кто-то там наверху знает больше, чем мы. Иногда пасьянс раскладывается таким образом, что не успеешь задуматься, как все может сложиться. Давайте не будем строить планов. На сегодняшний день я имею предложения, которые намерен претворять в жизнь. А вообще, у меня есть главная задача, чтобы мой 10-летний сын Марк вырос хорошим, порядочным человеком. И хочу, чтобы моя бабушка, которой в этом году исполнилось 88 лет, была здорова, жила как можно дольше.

Пришел делать успешный театр: интервью с новым главным режиссером театра «Ленком Марка Захарова» Фото: Елена Морозова / Вечерняя Москва

— «Ленком» — театр с богатейшей историей. Чувствуете ответственность?

— Стараюсь об этом не думать. Я же пришел сюда делать успешный театр. А груз ответственности как раз может давить, делать путь сложным. Надеюсь, что буду достоин памяти Марка Захарова. Я фанат «Ленкома». Еще до поступления в Школу-студию МХАТ, за первый год cвоей жизни в Москве, познакомился с его репертуаром — от и до. На некоторые спектакли пробирался всеми правдами и неправдами по несколько раз. Однажды даже сбежал на костылях из больницы после операции, чтобы увидеть «Чайку». Конечно, очень приятно вернуться сюда уже в ином качестве. Я посещал практически все московские театры, но «Ленком» всегда считал особенным.

— На чем собираетесь делать акцент в постановках?

— Я не думаю о каких-то изменениях. Буду честно работать, так, как обычно делаю это в любом другом театре. Там в качестве приглашенного режиссера я иногда зову сыграть в том или ином спектакле актеров со стороны, но в «Ленкоме» планирую ставить спектакли с артистами этого театра. Нам нужно узнать и полюбить друг друга в работе. На встрече с труппой я сказал, что исповедую любовь, ради нее я нахожусь в этой профессии и ради нее пришел в «Ленком». Все, что мы делаем, — во имя любви.

— О чем будет ваша первая работа на новом месте?

— Решил поставить музыкальную хипхоп-оперу. Посвящу ее 130-летию Владимира Маяковского. Продюсером постановки выступит российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный как Баста.

— Почему хип-хоп?

— Потому что с этим направлением я еще никогда не работал, ничего подобного не ставил. И мне нравится такая музыка. С «Ленкомом» я подписал контракт на три года. Уже все распланировано до лета 2024 года. Все остальные спектакли, которые будут появляться в моей жизни, стану подстраивать под график «Ленкома». Время покажет. Правильно сказал Марк Варшавер — «цыплят по осени считают».

Пока в планах — премьера спектакля «Обыкновенное чудо» в Театре юного зрителя в Санкт-Петербурге, после — очень важная для меня работа — постановка по мотивам Чарльза Диккенса «Рождественская история» в Театре кукол имени Сергея Образцова, где я выступаю и как автор инсценировки, и как поэт. Далее в Малом театре покажем музыкальный спектакль «Свадьба Кречинского» по Сухово-Кобылину, где прозвучит музыка Александра Колкера, который, слава богу, жив и здоров в свои 90 лет и постоянно со мной на связи. После этого состоится премьера «Веселой вдовы» Франца Легара в Московском театре оперетты. И под конец сезона приглашаю всех посмотреть нашу первую большую постановку с артистами труппы «Ленкома».

— Когда успеваете жить?

— Это и есть моя жизнь. Мне сильно повезло: хобби, работа — все сосредоточено внутри театра. А в свободное от творчества время мне нравится путешествовать. Месяц пробыл у себя на родине в Ташкенте, где во время отпуска поступило предложение потрудиться над большим музыкальным проектом. Отдохнуть не получилось. Так же сложилось и в январе в Дубае. Через четыре дня пребывания там я уже занимался творчеством. Жена мне тогда сказала, мол, ты же сюда не работать приехал...

Еще я очень люблю читать, причем обязательно бумажные книги, и обожаю коллекционировать виниловые пластинки. Ищу всюду, где только можно. Момент их прослушивания — это целый процесс, когда тебе нужно взять пластинку, протереть ее, открыть проигрыватель, установить иголку. Здесь нет возможности что-то перемотать. Важно в день посвятить полчаса либо музыке, либо сериалу. С удовольствием посмотрел «Корону», «Годы», «Медвежий угол», «Нулевой пациент» и «Вампиры средней полосы», после чего позвонил Юрию Стоянову, умолял его со мной поработать.

— А сколько в вашей коллекции виниловых пластинок?

— Перевалило уже за сотню. Наверное, в России я имею самую большую коллекцию винила, посвященного мюзиклам, и, пожалуй, она единственная, потому что это больше никому не нужно. Новая волна накрыла год назад, когда супруга подарила мне большой проигрыватель. Я о нем мечтал. Мы как раз на тот момент въехали в новую квартиру. А вообще, с самого моего детства у нас дома было огромное количество винила. Слушал и оперу, и оперетту... Именно тогда во многом благодаря пластинкам фирмы «Мелодия» у меня возникла любовь к музыкальному театру.

— Должно быть, эту любовь передаете вашему сыну?

— Марк любит математику, баскетбол и цирк. А каждый поход в театр для него смерти подобен. Он его ненавидит, просто терпеть не может. Сын не объяснял почему, но я догадываюсь. Мне кажется, тут все очень просто. Ведь театр забирает у него папу.

ДОСЬЕ

Алексей Франдетти родился 15 января 1984 года в Ташкенте. Режиссер театра и кино, актер, неоднократный лауреат премии «Золотая маска». В качестве режиссера осуществил больше 30 постановок на сценах различных театров.

Театр «Ленком» Интервью Семья Актеры Режиссеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Все мнения
О проекте