«Какой кадр мог получиться»: Борис Галкин — о своем преподавательском опыте, любимых ролях и успехе в профессии

Актер Борис Галкин с супругой певицей Инной Разумихиной на юбилейном вечере в честь 25-летия Гильдии киноактеров России в Доме кино / Фото: ТАСС

Борис Галкин отметил 75–летие. Актер рассказал «Вечерней Москве» о своем преподавательском опыте и любимых киноролях, о том, без чего невозможен успех в актерской профессии.

— Борис Сергеевич, знаю, что в свое время вы руководили курсом дикторов радио и телевидения в Университете культуры. Как-то в одном из интервью вы сказали, что вам неинтересно было преподавать, потому что студенты «пустые»...

— Ну не совсем. Мне было трудно, потому что, как я выяснил, факультет, где я должен был преподавать, назывался «Технология речевых коммуникаций». Я попросил объяснить мне, что это значит. Или познакомить меня с автором этого высказывания. Такого не нашлось. Поэтому, в первую очередь, у меня возникла конфликтная ситуация с методиками, по которым надо было преподавать.

Что касается молодых людей, которые пришли, к сожалению, они не то что были «пустыми», они не были наполнены впечатлениями — от жизни, от прочитанных книжек, от увиденного кино, спектакля. Вот в этом смысле было трудно. А если впечатления от жизни, от увиденного отсутствуют, то очень сложно работать с таким человеком. Я же должен отталкиваться от интереса ученика. Потому что именно в этом — источник его дарования, его индивидуальности. И если этого нет, значит, его воображение молчит.

— Ну ведь бывают очень талантливые дети, очень естественно играют… Может быть, не в опыте дело, а просто какой-то дар нужен, талант, что называется…

— Безусловно, они не были бездарными! Они были одаренными, но в недостаточной степени для того, чтобы в тот момент заняться профессией, о которой они мечтали. Вспоминаю студентку — я ее почему-то называл Наталья Николаевна (ей это нравилось, и всем студентам тоже). Так вот, два года она ничего не могла родить впечатляющего, а потом вдруг плотина прорвалась. Она потрясающе читала монолог Настасьи Филипповны из «Идиота» Достоевского, просто потрясающе! И это случилось совершенно внезапно, как будто шлюз некий открылся.

— Может быть, просто материал «зашел»?

— Ну так материал-то надо делать своим. Это нужно на время стать Федором Михалычем для того, чтобы сыграть. Как вот, царствие небесное, Юрий Яковлев, играя князя Мышкина в фильме «Идиот»… (Художественный фильм «Идиот» («Настасья Филипповна») снят Иваном Пырьевым по мотивам первой части романа Достоевского в 1958 году. Картина стала кинематографическим дебютом для актрисы Юлии Борисовой, сыгравшей роль Настасьи Филипповны, и значительной вехой в творческой биографии Юрия Яковлева, исполнившего роль князя Мышкина. — «ВМ»). Он все так впитал в свое сердце, в свое воображение, так принял материал, что вторую часть отказался играть. Ему было тяжело. Вот это уровень! Потому и потрясает по сей день — полное погружение в характер, в тему.

— А есть сегодня у нас интересные молодые актеры?

— Безусловно, есть. Вот я играю в Губернском театре в спектакле, который сделан по повести Астафьева «Веселый солдат». И главным действующим лицом там является молодой Астафьев: времен довоенных, военного времени и частично послевоенного времени. Самые трудные времена жизни нашего государства. И, может быть, самые счастливые, как Астафьев говорил. И вот в этот материал ввели пожилого Астафьева. Я его играю.

Так вот, на сцене очень талантливые артисты. Илья Малаков (родился 2 октября 1990 года, известность ему принесла роль Евпатия Коловрата в фильме «Легенда о Коловрате». — «ВМ»), который играет молодого Астафьева, очень талантливый, с каким-то особым подходом к материалу, всегда оригинальное что-то придумывает. И труженик, что самое главное, неутомимый…

— А сейчас молодежь идет в профессию по тем же резонам, по которым и вы в свое время шли? Самовыразиться? Вы же свой выбор уже в 13 лет сделали…

— Даже раньше. В 3–4 года, я помню, меня ставили на табуретку, я уже что-то такое там читал маминым и папиным гостям. А в 8-м классе, помню, было так. Заканчивается урок по литературе, и замечательный педагог Зинаида Абрамовна говорит: «Ну вот, дорогие дети, у нас осталось несколько минут. И сейчас Боря Галкин нам что-нибудь почитает!» Я вставал рядом с учительским столом и читал что-то из поэзии.

Это были и поэты, павшие во время войны, это были и Пушкин, и Есенин, и Лермонтов, и современные поэты — Вознесенский, Рождественский, Евтушенко. И если говорить обо мне, то в юности я мечтал стать актером, потому что огонь поэзии во мне уже трепетал, я уже без этого жить не мог. А что касается молодых ребят, которые идут в профессию… Вы знаете, я был на смотре наших студентов в театральном училище имени Щукина. Так вот, я увидел, что не славы ради и не самолюбования для эти молодые люди на сцене.

До такой степени они были интересны! Там потрясающий был номер, как кошки общаются между собой, как они ведут себя при этом. По пластике это просто феноменально! А потом показали, как две восточные женщины пришли в кафе, как они ведут себя. Не было произнесено ни одного слова, но это вырванный кусок из жизни, до такой степени это точно, до мельчайших деталей подмечено! Это абсолютная вера в предлагаемые обстоятельства, это то, что называется истинно актерским мастерством.

— Вы ведь и композитор еще, ко всему прочему? Когда вы музыку сочинять стали?

В любом стихотворении заложена музыка. И ты невольно ее слышишь. Это не значит, что я хочу себе цену набить, мол, смотрите, какой я! Но на самом деле почитайте поэзию, и вы услышите, как в вас рождается мелодия.

В студенческие годы мне часто приходилось ездить в электричке, там звуки такие ритмичные — перестук колес, свист тормозов... И я, вслушиваясь в эти звуки, почувствовал, что во мне начинает что-то такое рождаться, поймал себя на том, что я пою.

Первые строчки были мной написаны лет в 13–14, но я тех стихов не помню, но отлично помню, что написал позже: Спасибо, первый стук колес В ночи летящей электрички, Тогда рождались через крики Стихи, но ветер их унес.

Летела электричка, моя возлюбленная Ирина Кудрявцева уезжала в другой город, я понимал, что это разлука навсегда, я бежал за поездом и выкрикивал вслед эти строки.

Кадр из фильма режиссера Андрея Малюкова «Мы из будущего» (2008). Слева направо: Борис Галкин, Андрей Терентьев и Данила Козловский / Кадр из фильма «Мы из будущего» / 2008, А-1 Кино Видео

— А что будучи студентом слушали?

— Замечательным источником наших посвящений в поэзию и музыку был, царствие небесное, Саша Кайдановский. Он снимал комнату недалеко от Арбата, на первом этаже. Я бывал у него, мы слушали Чайковского, он любил его концерты, слушали и Рахманинова.

А вот слушать что-то в общежитии — сосредоточенно, с погружением — было сложновато: общага бурлила нешуточно. Тем не менее особой страницей нашей жизни в общежитии были песни Леонида Филатова и Владимира Качана. Мы жили на 3-м этаже, в 49-й комнате. И там большая кухня была, которая набивалась битком, когда устраивался импровизированный концерт.

А так ни радио, ни телевидения в общаге не было. Магнитофон, правда, был. Высоцкого слушали, помню. Но к классике, повторю, меня приучил Саша Кайдановский.

— А то, что ваша жена сегодня делает — это по жанру близко к авторской песне?

— Это может быть названо и авторской песней. На самом деле у нее обширный репертуар (Инна Разумихина — эстрадная певица, актриса, автор-исполнитель, многократный лауреат конкурсов артистов эстрады. — «ВМ»). Она блистательно справляется, допустим, с испанскими песнями, итальянские песни поет, с французским шансоном работает… Так что со вкусом у Инны все хорошо. И она очень много работает. У нее есть своя публика. Потому что ее талант — сильный, но не крикливый.

— Считается, что на смену бардам советской эпохи пришли рэперы.

— Честно говоря, это не мое искусство. Я понимаю, что в этом есть особая характеристика времени. Время стремительно, спрессовано, мы живем в невероятном темпе, отсюда и рождение этих темпо-рифмованных музыкальных акцентов. Я не могу назвать это музыкой. Я ничего против не имею, просто это не мое.

— А вот этот бешеный ритм современной жизни как–то сказывается на языке нынешнего кино?

— Когда кино талантливо, оно рождается независимо от всего. И мне кажется, что именно в этом — сила творчества. Вспомните советскую картину «Кин-Дза-Дза», например. Вот такая. Сколько в этом мудром фильме нюансов, сколько смыслов заложено… А он ведь не во славу советской системы сделан был.

Или возьмите моего любимого американского режиссера Оливера Стоуна. Он снял «Взвод», картину на все времена (фильм 1986 года режиссера и сценариста Оливера Стоуна о войне во Вьетнаме. — «ВМ»). И это было до такой степени вопреки всем американским установкам и политическим интересам. Но Стоун — самостоятельная творческая единица — мощно, масштабно мыслящая.

— «Взвод» — действительно потрясающее военное кино. А вас, кстати, называют самым военным актером…

— Началось все с роли младшего лейтенанта Лукина в фильме 1967 года «Возмездие». Маленький эпизод. Вот оттуда и пошло… Хотя у меня в послужном списке не только фильмы о войне или об офицерах, о службе в армии. Есть доброе, замечательное кино — «Гражданин Алешка», и там я — лесоруб. Есть еще фильм «Матвеева радость» режиссера Ирины Поплавской, там я тоже играю главную роль. Это история человека, который пережил все трудности — дореволюционные, революционные — и остался человеком. Он помор, мечтал о своем корабле, о том, чтобы ходить в море, и вот, наконец-то, мечта его сбылась. Очень дорог мне этот фильм.

— А есть работы, о которых можно сказать: сожалею, что согласился на эту роль?

— Никогда невозможно предсказать, успешным будет фильм или нет. В этом и заключается некая тайна кинематографа. У меня есть фильм «22 июня, ровно в 4 часа» по сценарию Вадима Трунина. В режиссерском сценарии к нему я увидел все кино, от первой фразы до последней. Потом, когда я снимал, я практически не отходил от этого сценария. Правда, было два момента, которые мне подарила сама природа. Мы ехали на съемки, и вдруг начался невероятный ветер, который буквально ломал деревья. Мы проезжали мимо храма, на его дверях я увидел амбарный замок. Говорю актрисе: «Быстро туда, пока такой ветер! На колени! Молись перед этим замком!» Этого не было в сценарии, но я понимал, что это должно быть на экране.

А потом еще один кадр: ранняя весна под Петербургом и потрясающий паводок... Я вот сейчас вспоминаю, у меня мороз по коже бежит от восторга. Я понимал, что этот кадр должен быть небесной красоты, но… Меня обманули операторы. Я говорю: «Давайте быстро снимем панорамку!» Они взяли камеру, поставили, только пленки у них, оказывается, не было. Однако сделали вид, что сняли. Паразиты! А потом я не нахожу этого материала — где, что? Позже мне уже сказали: «Галкин, тебя обманули!»

ДОСЬЕ

Борис Сергеевич Галкин родился 19 сентября 1947 года в Ленинграде. Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Заслуженный артист России. В актерской фильмографии 75 работ, среди которых роли в таких фильмах, как «В зоне особого внимания» (1978), «Ответный ход» (1981), «Мы из будущего» (2008), «Охотники за караванами» (2010), и многих других.