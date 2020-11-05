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Правильный расчет: россиянам напомнили про изменение оплаты больничного
Фото: freepik.com

Правильный расчет: россиянам напомнили про изменение оплаты больничного

Наталия Белова

Рынок труда

В период пандемии особенно актуальным стал вопрос оформления больничных листов. Как правильно это сделать, за какие ошибки откажут в выплате и на какую сумму может рассчитывать молодой специалист, «Вечерней Москве» рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

По ее словам, сложности чаще всего возникают именно у молодых сотрудников, еще не успевших наработать стаж. Если человек трудится менее пяти лет, он может рассчитывать на выплату только 60 процентов от среднего заработка, объясняет Яковлева:

— Тут, к сожалению, ничего не поделаешь, выход один — нарабатывать стаж. Но с 1 апреля по 31 декабря больничные считаются немного по-новому. Теперь месяц оплаты больничного должен составлять не меньше федерального МРОТ, то есть 12 130 рублей. Эта сумма не зависит от страхового случая, стажа и заработка. Изменение, конечно, связано с непростой ситуацией в мире.

В вопросе оплаты больничных от самого сотрудника, как замечает Яковлева, мало что зависит. Его единственная задача — прийти в медорганизацию и получить лист нетрудоспособности.

— Здесь важно только выбрать организацию, имеющую лицензию на выдачу больничных, — говорит эксперт. — Далее этот лист заполняется той же организацией, человек берет его и относит работодателю, который и проверяет качество заполнения. Он, в свою очередь, может найти там два типа ошибок: несущественные, при наличии которых больничный все равно могут оплатить, и существенные, из-за которых лист придется возвращать обратно в медорганизацию и требовать дубликат.

Правильный расчет: россиянам напомнили про изменение оплаты больничногоФото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

К несущественным относятся такие ошибки, как, например, адрес, указанный в неверной последовательности, или технические недочеты вроде полей бланков, заполненных прописными буквами, оттиск печати, поставленный не в том месте. Существенные — неверно указанный код заболевания, наименование организации. К сожалению, здесь мало что зависит непосредственно от больного, но именно такие неточности могут усложнить оплату больничного.

Может случиться и такое, что больничный вам рассчитают неправильно. Только, скорее всего, выяснить это никак не получится.

— При неправильном расчете вы можете обратиться в трудовую инспекцию, в суд, — разъясняет Яковлева. — Но проблема в следующем: чтобы проверить точность расчета, необходимо обладать соответствующей квалификацией и знаниями. Бухгалтер может понять, что главбух что-то перепутал, условный менеджер — вряд ли, поскольку для расчета пособия учитывается очень много данных: периоды фактической работы, отпуска, больничные, стаж.

Юрист подчеркнула, что речь идет именно об общем трудовом стаже, а не о сроке работы на одном конкретном месте. При этом для определения суммы выплаты берется средний доход сотрудника за два года, предшествовавших страховому случаю.

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