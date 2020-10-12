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Юрист нашел сходство в делах Ефремова и Соколова
Фото: ТАСС / Александр Демьянчук

Юрист нашел сходство в делах Ефремова и Соколова

Олег Сыров

Закон

Санкт-петербургский историк Олег Соколов признал вину в совершенном им 8 ноября 2019 года убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Преподаватель исторического факультета СПбГУ был задержан полицией 9 ноября 2019 года, когда упал в реку Мойку при попытке утопить фрагменты расчлененного им тела жертвы. До недавнего времени Соколов в ходе дачи показаний настаивал на том, что жертвой является он сам и Ещенко «вынудила его совершить убийство». Эксперт в области права, доктор юридических наук Александр Трещев рассказал «Вечерней Москве» о том, каким может быть в этой истории приговор суда.

— К счастью или несчастью Соколова, с апреля 1997 года в России введен мораторий на смертную казнь. Нет сомнений: если бы этот человек совершил подобное преступление и затем вел бы себя подобным образом в суде где-нибудь, где смертная казнь применяется, он гарантированно получил бы высшую меру, — говорит эксперт.

Трещев допустил, что Соколов находится в «пограничном психическом состоянии», и добавил, что назвать адекватным его поведение до и после преступления трудно.

— Он ассоциировал себя с Наполеоном, требовал от студентов обращаться к нему «сир», угрожая им занижением оценок… Существует более 400 видов шизофрении. Мне кажется, Соколов нуждается в серьезном лечении. Он, несомненно, опасен для общества, — сказал специалист.

По словам юриста, преступление, совершенное историком, вопиющее, а его поведение безобразно — все это не может не отразиться на решении судьи.

— Вместо признания и покаяния он почти год изворачивался. Я поставил бы в этом плане знак равенства между Олегом Соколовым и Михаилом Ефремовым — как нельзя себя вести в суде. Он настаивал на версии: жертва назвала его жабой, поэтому он не мог ее не убить, — пояснил Трещев.

Собеседник «Вечерней Москвы» считает, что подобные линии защиты усугубили положение и Соколова, и Ефремова. Он напомнил, что при вынесении вердикта судья руководствуется среди прочего поведением подсудимого — когда тот искренне признает свою вину и пытается искупить нанесенный семье жертвы вред.

— Если подсудимый признает вину формально, в последний момент, перепробовав до этого все возможные нелепые методы ухода от возмездия, он предстает перед судом и людьми как хитрый, циничный, коварный и изворотливый человек, который на самом деле не ощущает никакой вины, а просто пытается смягчить себе наказание, — подчеркнул правозащитник.

Резюмируя, эксперт заявил, что Соколов может быть изолирован от общества не менее чем на 20 лет.

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жестокое убийствоОлег Соколов
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