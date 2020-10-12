Историк Соколов признал вину в убийстве аспирантки

Фото: ТАСС / Петр Ковалев

Историк Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщает ТАСС.

— Признаю себя виновным, — заявил он в зале суда Санкт-Петербурга в понедельник, 12 октября.

Он также сообщил, что признает вину в том, что хранил оружие и боеприпасы.

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Дело историка Соколова

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела убитой им студентки СПбГУ и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Затем он признался, что застрелил девушку во время ссоры.

11 ноября мужчину арестовали на два месяца. Впоследствии СПбГУ разорвал с ним трудовой договор.

28 ноября стали известны итоги психолого-психиатрической экспертизы бывшего доцента петербургского вуза. Его признали вменяемым, однако адвокат Почуев заявил, что ответы на некоторые вопросы по делу его клиента не являются удовлетворительными.

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