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Историк Соколов признал вину в убийстве аспирантки
Фото: ТАСС / Петр Ковалев

Историк Соколов признал вину в убийстве аспирантки

Кирилл Николаев

Происшествия

Историк Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщает ТАСС.

— Признаю себя виновным, — заявил он в зале суда Санкт-Петербурга в понедельник, 12 октября.

Он также сообщил, что признает вину в том, что хранил оружие и боеприпасы.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

Дело историка Соколова

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела убитой им студентки СПбГУ и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Затем он признался, что застрелил девушку во время ссоры.

11 ноября мужчину арестовали на два месяца. Впоследствии СПбГУ разорвал с ним трудовой договор.

28 ноября стали известны итоги психолого-психиатрической экспертизы бывшего доцента петербургского вуза. Его признали вменяемым, однако адвокат Почуев заявил, что ответы на некоторые вопросы по делу его клиента не являются удовлетворительными.

Читайте также: Историк Соколов заявил, что случайно выстрелил в голову убитой аспирантки

уголовное делоубийствоОлег Соколов
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