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Мосгорсуд назначил дату рассмотрения апелляции по делу актера Ефремова
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мосгорсуд назначил дату рассмотрения апелляции по делу актера Ефремова

Вероника Кузьминова

Происшествия

Мосгорсуд 20 октября рассмотрит апелляционную жалобу на приговор Михаилу Ефремову. Об этом сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 9 октября.

Планируется, что осужденный будет присутствовать на заседании. Точного решения еще не приняли из-за ситуации с коронавирусом.

— Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено на 20 октября в 11 утра в Мосгорсуде, — цитирует пресс-службу Мосгорсуда РИА Новости.

Мосгорсуду предстоит рассмотреть несколько жалоб на приговор. Известно о двух апелляциях от самого актера. Также сообщалось о жалобах, раздельно поданных его новыми адвокатами — Владимиром Васильевым и Петром Хархориным. Приговор суда обжаловали гражданская жена погибшего в аварии курьера Сергея Захарова и компания, которой принадлежала его машина.

Также апелляции подавали Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская, которые представляли интересы Ефремова ранее. Артист попросил суд проигнорировать данные документы, поскольку отказался от услуг указанных юристов.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

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