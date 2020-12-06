Профессор МГУ с мировым именем представил две новые книги для детей

Профессор МГУ имени Ломоносова Леонид Марголис на онлайн-презентации своих книг / Фото: Артем Соболев, «Вечерняя Москва»

В субботу, 5 декабря, ученый-вирусолог с мировым именем, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова Леонид Марголис в «Московском доме книги» провел онлайн-презентацию двух своих новых книг для детей «Вирусы с короной и без» и «Вирусы и ты».

По мнению профессора, его книги смогут научить молодое поколение трем наиболее важным аспектам: знанию, осознанному поведению и ответственности.

— Мне кажется, что эта эпидемия должна объяснить детям, что у них есть ответственность. Она состоит в том, что если ребенок будет вести себя не так, не будет надевать маску, то он будет ответственен за проблемы со здоровьем своих родителей, бабушек и дедушек, — рассказал Леонид Борисович. — Приучение ребенка к ответственности — это важная часть созревания. Эта эпидемия дает возможность убедить его, что он ответственен не только за свое здоровье, но и за здоровье родителей.

Книга «Вирусы с короной и без» рассчитана на детей от шести лет, а книга «Вирусы и ты» — на подростков старше 12 лет. В них автор просто и доступно объясняет, из чего «сделан» вирус, как он проникает в клетку, и, конечно же, рассказывает о том, как защитить от коронавируса себя и своих близких, о важности профилактических мер и соблюдения правил гигиены.

— Я думаю, знание того, что вирусная оболочка состоит из жира и похожа на молекулы мыла и вирус делает в этой оболочке дырки, убедит ребенка мыть руки не только потому, что так велит мама, — считает профессор.

Обе книги имеют прекрасное иллюстративное оформление и, по словам Марголиса, будут интересны не только детям, но и взрослым.

Также в ходе онлайн-конференции Леонид Марголис ответил на вопросы, посвященные развитию ситуации с коронавирусом. По его словам, ношение масок вполне может войти в привычку.

— Мы знаем, что в Японии огромное количество людей носят маски. Для них это является обыденной вещью, как надевание пальто. Полезно ли это? Наверное, полезно. Некомфортно ли это? Ну, вопрос привычки. Поэтому это тоже может измениться, — считает вирусолог.

Вакцинация, по его мнению, поможет остановить пандемию.

— У нас есть методы обмана организма, — сказал Марголис. — Вакцина, конечно, не даст переболеть всему населению и, надеюсь, многим здесь присутствующим, если они вовремя привьются.

СПРАВКА

Леонид Борисович Марголис — доктор биологических наук, профессор МГУ имени Ломоносова. Родился 8 апреля 1948 года в Москве. В 1970 году окончил физико-математический факультет МГУ. В 1985 году защитил докторскую диссертацию. Под его руководством разработаны системы по изучению развития и передачи ВИЧ, а также по доклиническому исследованию противовирусных препаратов.

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