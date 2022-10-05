Новые турникеты, удобные пересадки: «Комсомольская» станет комфортнее для пассажиров

Пассажиры метро на станции «Комсомольская», ремонт которой проводят без полного закрытия вестибюля / Фото: Telegram / Дептранс Москвы

4 октября на «Комсомольской», где сейчас идет ремонт, установили дополнительные турникеты. В Дептрансе рассказали, какие сейчас идут работы на этой станции метро.

Продолжается обновление транспортно-пересадочного узла «Площадь трех вокзалов», откуда для многих начинается знакомство со столицей. Как отметил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, именно по этой причине важно поддерживать состояние транспортно-пересадочного узла на самом высоком уровне.

— Один из этапов работы — ремонт вестибюля станции метро «Комсомольская». После его завершения пользоваться им станет удобнее и безопаснее. Уже сейчас здесь стало значительно светлее и комфортнее, — сказал Максим Ликсутов.

Заммэра подчеркнул, что ранее были отремонтированы подуличные переходы, ведущие от всех трех вокзалов, а также обновлены навигация и турникеты.

Как сообщили в пресс-службе столичного Дептранса, на станции «Комсомольская» убрали всю старую облицовку и восстановили гидроизоляцию, усилили перекрытия, заменили 2500 метров коммуникаций и убрали их в стены. Новые коммуникации должны прослужить десятилетия.

Также в ходе ремонта уложили свыше тысячи квадратных метров натурального гранита и более 300 «квадратов» белого износостойкого мрамора, установили новые светильники. В ближайшее время завершится ремонт потолка.

— Сейчас, чтобы ваши поездки были удобнее, мы поставили больше турникетов, и все они принимают банковскую карту, — сообщили в пресс-службе Дептранса.

Напомним также, что 31 декабря этого года завершится ремонт эскалаторов в переходе со станции «Серпуховская» Серпуховско-Тимирязевской линии на станцию «Добрынинская» Кольцевой линии метрополитена.

— Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок, — говорится в сообщении пресс-службы столичного Департамента транспорта.

Пассажиров метро предупредили, что в часы пик пересадка на эти станции может занять больше времени.

Помимо этого, продолжаются ремонтные работы на станции «Тимирязевская» первого Московского центрального диаметра. В ходе ремонта обновят подземный переход, по которому пассажиры могут перейти на Серпуховско-Тимирязевскую линию, не выходя на улицу. Также на «Тимирязевской» построят подземный вестибюль с кассами, эскалаторами и турникетами.

ЦИФРА

535 тысяч человек в сутки составляет пассажиропоток ТПУ «Площадь трех вокзалов» по рабочим дням.

КСТАТИ

За последние 10 лет сеть метро выросла в полтора раза. С 2011 года в столице построили 195,4 километра линий метро, 100 станций, 3 дополнительных вестибюля и 11 электродепо.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Помимо общественного транспорта — автобусов, электробусов и трамваев по Комсомольской площади ежедневно проезжает более 60 тысяч автомобилей.