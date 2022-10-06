Знаменитый грот радует красотой

Фото: Из личного архива Елены Кац

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Вешняки Карта всех событий

Район Вешняки — один из самых крупных в столице. Сегодня в нем проживают более 120 тысяч человек. О том, как изменился район, 6 октября «Вечерней Москве» рассказала главный врач Детской городской поликлиники № 7 Елена Кац.

В районе Вешняки Елена Леонидовна Кац начала работать в 2013 году. Расположен он на окраине Москвы, рядом с МКАД.

— Одна из его особенностей — близкое расположение станции метро «Выхино», которая девять лет назад была конечной. В часы пик сесть в вагон можно было далеко не с первого раза, — поделилась воспоминаниями главврач.

Спустя несколько лет Таганско-Краснопресненскую линию продлили. На ней открылись станции «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Благодаря этому, по словам Елены Кац, транспортный узел значительно разгрузился.

— Значимым объектом района была и остается усадьба Кусково. За годы моей работы на ее территории был реставрирован знаменитый грот, а также проводятся благоустройство и реабилитация окружающей усадьбу лесопарковой зоны, — рассказала москвичка.

Преобразился и сквер на улице Юности. Главврач отметила, что ранее он был в заброшенном состоянии.

— Теперь же там приятно пройтись, прогуляться после напряженного рабочего дня, — добавила она.

Что же касается инфраструктуры, то, например, детские площадки девять лет назад в Вешняках были в не очень хорошем состоянии.

— Теперь же у нас в большинстве дворов установлены современные детские комплексы, рассчитанные на разный возраст. И для маленьких детей, и для подростков, и для взрослых есть места для занятий спортом. Например, футбольное поле в парке «Радуга», где собираются местные команды, — отметила она.

Много работы ведется в рамках программы «Мой район». Благоустраиваются дворы и улицы, возводится новая инфраструктура. А еще обновляются медучреждения. Так, первый филиал Детской поликлиники № 7 после капремонта открылся два года назад.

— Мы одними из первых вошли в программу модернизации. Жители, конечно, очень ждали завершения работ, а когда увидели результат — он превзошел все ожидания, — отметила она.

Здание поликлиники изменилось до неузнаваемости. Его отремонтировали по новому московскому стандарту, сделали комфортное расположение кабинетов — на нижних этажах самые востребованные специалисты, на верхних — узкие специалисты. И, конечно, оформлено оно в современном стиле.

— Головное здание поликлиники тоже находится в Вешняках. Сейчас оно на ремонте. И жители, уже зная результат, ждут открытия еще больше, — подчеркнула главврач.

Среди любимых в районе мест Елены Кац — парк «Радуга».

— Пруды в нем были облагорожены, обновили дорожки, так что гулять здесь и я, и все жители Вешняков очень любим, — сказала она.

СПРАВКА

В районе Вешняки продолжается строительство скоропомощного стационарного комплекса Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова. В нем будет сосредоточено все необходимое для лечения экстренных пациентов: приемное отделение, диагностика, операционный блок, реанимация и лаборатория для проведения анализов. Также в этом районе для досуга и общения москвичей старшего поколения по адресу: ул. Реутовская, 6а, открыт современный центр «Московского долголетия».