Молодые московские библиотекари познакомились с «Иностранкой»

Сотрудница библиотеки из Улан-Удэ Анастасия Перевозникова во время экскурсии по «Иностранке» знакомится с книжным фондом учреждения. Девушка приехала в Москву на форум, чтобы узнать, как привлечь молодежь в местные читальни / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

12 октября участников Х Форума молодых библиотекарей России у себя в гостях с профессиональной программой встречали сотрудники Библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино. «Вечерняя Москва» узнала, как опыт столицы помогает развивать региональные читальни.

В стенах «Иностранки» всегда рады гостям, особенно коллегам-библиотекарям. Начиная с раннего утра молодые специалисты со всей России и ближнего зарубежья наполняли творческое пространство читальни, изучая опыт московских коллег.

В ожидании начала официальной программы форума гости расположились в книжном клубе — особом пространстве с панорамным видом на залитый солнцем атриум библиотеки. Среди участников — сплошь молодые девушки. Некоторые из них только что с университетской скамьи, а кто-то уже успел поработать и вникнуть в тонкости нелегкой профессии.

Посмотреть на столичный подход к библиотечному делу и обменяться опытом из Бурятии приехала Анастасия Перевозникова. Девушка в этой профессии уже более трех лет, в течение которых старается привлекать юную публику на порог читальни. И она надеется, что опыт столичных коллег поможет ей придумать новые концепции для своей библиотеки. Ведь в московских читальнях нет отбоя от читателей всех возрастов.

— Хочется стряхнуть пыль и выветрить «нафталиновый» запах, который остался в представлениях многих читателей в библиотеках, — говорит Анастасия. — У себя дома, в Улан-Удэ, мы регулярно проводим различные мероприятия, в которых задействована местная молодежь.

Со слов девушки, ребята собираются на так называемые квартирники, где обучаются игре на национальных музыкальных инструментах. А самые инициативные порой приносят что-то экзотическое. Их усилиями, например, посетители библиотеки не так давно освоили калимбу — африканский ударный инструмент, похожий на смесь гуслей и ксилофона.

— В нашем регионе популярен «самиздат»: книги и журналы, — продолжает Анастасия. — Таким образом, читатели и друзья библиотеки издали собственный сборник историй и мифов под названием «Страшилки». Многие из них передавались от старшего поколения к младшему.

В ходе юбилейного форума молодые специалисты узнали о положении дел в отрасли на освобожденных территориях.

К слову, в прошлом месяце генеральный директор Библиотеки иностранной литературы Павел Кузьмин совместно с руководителем Луганской библиотеки Натальей Расторгуевой подписали соглашение о сотрудничестве в области реставрации и консервации образцов различной литературы.

— «Иностранка» всегда открыта как для молодых специалистов, так и для читателей, — говорит Кузьмин. — Наша задача, как образовательного учреждения, заключается в том, чтобы научить людей критически мыслить и проверять источники. Ключевой лозунг библиотеки «Самостоятельно учиться — самостоятельно думать» предполагает, что читатель должен сам прийти к тому или иному выводу, а не получить его «сверху».

По мнению Павла Кузьмина, на плечи молодых кадров ложится ответственность сделать читальни центрами общественного притяжения.

— Библиотека должна манить, притягивать читателя, — продолжает директор, — а новые, свежие идеи невозможны без умных и думающих сотрудников.

По окончании вступительной части участников форума с экскурсией провели по многоуровневой инфраструктуре «Иностранки». Библиотека имени Рудомино — это не просто большой книжный стеллаж, а целый мир для реализации любых образовательных начинаний: читальные залы, исполненные в разнородной стилистике, просторные кабинеты и яркие музейные экспозиции, в числе которых типографский станок ХV века.

Обменяться международным опытом из Бишкека на форум приехала заведующая отделом библиотечно-информационных технологий Национальной библиотеки Киргизии Анара Шакирова.

— В нашей стране большую часть сотрудников представляют молодые специалисты, — рассказывает девушка, — и дважды в год они ездят в Москву на стажировку в ведущие библиотеки.

Анара Шакирова заметила, что в столичных библиотеках замечательно функционирует система цифровизации, а уникальный культурный фонд заставляет приезжать сюда вновь.

— Нашим учреждениям есть чему поучиться у коллег, — заключила девушка.

13 октября пройдет заключительный день форума, в рамках которого финалисты Всероссийского конкурса представят жюри лучшие молодежные библиотечные проекты.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

Работа библиотекаря по-настоящему многокомпонентна. Помимо прямых профессиональных навыков, сотрудник читальни должен обладать высокой коммуникабельностью, любознательностью и умением принимать разнообразные точки зрения.

Кроме того, библиотекарю необходимо:

уметь комплектовать, обрабатывать и хранить библиотечные фонды;

помогать находить необходимую литературу или советовать читателям что-то, что может их заинтересовать;

уметь работать в компьютерных программах, так как большинство библиотек сейчас перешли на автоматизированную сортировку книг.

Кстати, работа библиотекаря может нести некоторые риски: каждый день они общаются с большим количеством людей, а значит — могут заразиться воздушно-капельным путем. А еще заработать аллергию на пыль.