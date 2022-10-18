Редкая черепаха собралась зимовать на Яузе

Болотная черепаха отдыхает на солнышке в пойме реки Яузы / Фото: Анатолий Нестеров

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Северное Медведково Карта всех событий

В районе Северное Медведково в пойме реки Яузы заметили редкую болотную черепаху. 18 октября «Вечерняя Москва» поговорила с экологом и ведущим специалистом парка «Яуза» Анной Пискун о том, как заботятся о животных на его территории.

По словам специалиста, болотная черепаха — это постоянный обитатель поймы реки Яузы, в отличие от красноухих черепах. В парке, который обладает статусом особо охраняемой природной территории, для нее созданы все условия и есть кормовая база.

— Болотная черепаха — всеядная, поэтому найти здесь пищу для нее не проблема. Мы всегда просим посетителей не тревожить животное, не подкармливать его. Это может испугать черепаху, — добавляет Анна Пискун.

В экоцентре парка «Яуза» специалисты заботятся о том, чтобы создать все условия для комфортного обитания черепах. Например, прокладывают специальные экотропы с настилами, выращивают и размножают водные растения и следят за тем, чтобы посетители бережно относились к обитателям парка.

— Мы уделяем особое внимание эколого-просветительской деятельности. Проводим лекции, на которых объясняем, почему важно заботиться о природе и как лучше всего это делать. Тогда посетители начинают более осознанно подходить ко всему, что их окружает в нашем парке, — добавляет Анна Пискун.

Парк «Яуза» богат на краснокнижные виды животных. Такой островок дикого мира в мегаполисе стал привлекателен для животных из-за большой территории зеленых насаждений и благоприятной экологической обстановки. Так, там нередко можно встретить живородящую ящерицу, речного крачка, воробьиного сыча и многих других необычных обитателей.

— Самое главное правило — невмешательство. Тогда животные могут совершенно спокойно жить в парке и размножаться. Это очень важно, потому что помогает повысить популяцию многих редких видов на территории нашего города, — добавляет она.

В экоцентре есть интересные экспозиции, которые рассказывают посетителям о том, как экология влияет на будущее и какие профессии сейчас помогают заботиться об охране окружающей среды в крупных мегаполисах.