Выставка покажет, как развивался театр

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

18 октября в «Ленкоме имени Марка Захарова» открылась выставка «Ленком. Без пяти сто». Она рассказывает об основных вехах жизни театра в фотографиях и архивных документах. Основная экспозиция посвящена периоду, когда учреждением руководил народный артист СССР Марк Захаров.

Мероприятие началось с приветственного слова директора знаменитого театра Марка Варшавера.

— За три года после того, как не стало Марка Захарова, мы поставили семь новых спектаклей, — отметил Марк Борисович. — И мы очень гордимся тем, что в них задействованы все наши молодые артисты. Мы ввели 163 новые роли для них. Также мы назначили нового главного режиссера нашего театра. Им стал Алексей Франдетти. Сейчас он готовит еще один новый грандиозный спектакль, посвященный 130-летию Владимира Маяковского.

На открытии выставки присутствовали и другие известные гости, например народная артистка России, актриса «Ленкома Марка Захарова» Мария Миронова.

— Здорово, что эта выставка посвящена непосредственно юбилейной дате, но она, конечно, слишком мала для того, чтобы отразить все, что происходило в нашем театре. Тут не хватило бы всех наших помещений, — сказала «ВМ» Мария Миронова. — «Ленком Марка Захарова» — это вся моя жизнь. Я сюда пришла совсем юной. Служу «Ленкому» уже 20 лет. А Марк Захаров для меня — настоящий учитель, воспитатель и даже больше. Я его воспринимала как отца. Все его боялись и уважали, а у меня этот страх прошел достаточно быстро. Я больше ощущала какую-то родную энергию.

По словам Марка Варшавера, в создании масштабной выставки, приуроченной к юбилею театра, принимал участие весь коллектив, а не только руководство и артисты труппы.

— А коллектив, стоит отметить, у нас чудный. Я, можно сказать, коллекционирую людей во всех профессиях. Это и сантехники, и маляры — все те, кто делает наш театр таким красивым. Причем каждый день, а не специально к какой-то важной дате, — сказал Марк Варшавер. — На протяжении 43 лет, что я здесь работаю, вы не увидите в «Ленкоме» ни одной царапинки. И все это заслуга наших мастеров.

Марк Варшавер отметил, что еще одна гордость театра — артисты. Среди нынешних актеров «Ленкома» все играют по две, три роли.

— Важно, чтобы актеры были востребованы. Каждый из тех, кто числится в нашей труппе, невероятно талантлив. У нас работают настоящие профессионалы, которым два раза говорить не надо. И все благодаря Марку Захарову. Он работал и создавал театр целых 46 лет. Ни один человек столько не руководил театром. Не зря тот носит имя этого человека. Захаров имел право на это. Он создал такую замечательную труппу и ряд великолепных спектаклей, которые популярны у публики до сих пор.

КСТАТИ

На выставке, в частности, отображены первые шаги коллектива еще в Театре рабочей молодежи, период жизни труппы при руководстве Марка Захарова, ряд материалов отражают работу в «Ленкоме» режиссера Анатолия Эфроса. Отдельные стенды посвящены постановкам спектаклей «Юнона» и «Авось» и «Поминальная молитва» Захарова.