Если колбаса, то белорусская: мясные и молочные товары из соседней страны сейчас особенно популярны

Покупательница Евгения Дворикова тщательно изучает состав колбасы / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Москве выросли продажи белорусских товаров. Такие данные вчера привел крупный маркетплейс. Кроме того, в магазинах появилось много новых брендов. «Вечерняя Москва» узнала, какие белорусские товары ценятся и почему.

Договор о создании Союзного государства с Белоруссией и единые таможенные правила помогают привозить в РФ много хороших и натуральных продуктов. Но цены не особо радуют — предприимчивые поставщики стремятся сделать их как можно выше. Ведь продукция из этой страны высоко ценится.

— Наибольшей популярностью пользуется «молочка» — это такие марки, как «Брест-Литовск», «Молочный гостинец», «Минская марка», «Славянские традиции», «Свежие новости». Многие из них нечасто увидишь в супермаркетах, поэтому лучше приобретать продукты в специализированных магазинах, — рассказывает руководитель отдела закупок одного из крупных российских продуктовых ретейлеров Андрей Медведев.

Кстати, цена за белорусские товары существенно различается в супермаркетах и специализированных магазинах. Например, бутылка молока «Минская марка» в супермаркете будет стоить от 145 рублей за 0,93 литра, в то время как в небольшом магазине — до 115 рублей. То же самое с колбасой и другой мясной продукцией — в супермаркете она обойдется на 10– 20 процентов дороже.

— Выгоднее всего, конечно, покупать белорусские товары в интернете. Там не такая большая накрутка, да и ассортимент значительно шире, — добавил Андрей Медведев.

Также урвать товары по очень выгодным ценам можно на ярмарках, которые регулярно организуют по всей Москве. Помимо продуктов там можно найти качественную косметику, бытовую химию, одежду.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— На данный момент в стране создаются все условия для увеличения торгового оборота между Россией и Белоруссией. Продукция Союзного государства в следующем году может подешеветь, так как ее количество значительно увеличивается и полностью покрывает спрос.

КСТАТИ

По всей России сейчас открываются магазины с белорусской косметикой. Она считается качественной и бюджетной. Самые популярные марки — Belor Design, Relouis, Lux Visage, «Витекс», «Белита».