Интроверты и экстраверты: столичные психологи помогают москвичам лучше понимать себя

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При всех различиях, существующих между нами, есть базовые черты, которые определяют отношение к миру и окружающим. Например, по ряду признаков людей разделяют на интровертов и экстравертов. О чем говорят эти особенности личности, объяснил специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

Шкала, по которой можно оценить всех людей, имеет два крайних полюса. На одном из них находятся экстраверты — люди, которые испытывают потребность в общении, предпочитают бывать в коллективе и шумных компаниях. Они легко делятся своим мнением, рассказывают о том, что их волнует, включаются в какую-то активность.

Диаметрально противоположны им интроверты, для которых характерно погружение в собственный внутренний мир, мысли, чувства, концентрация на различных образах и идеях. Глубокий самоанализ, стремление к уединению, порой медлительность в принятии решений и действиях, сложности во взаимодействии — отличительные черты интровертов.

— Конечно, есть ярко выраженные типажи, у которых эти свойства проявляются наиболее фактурно. Однако чаще они сбалансированы в одном человеке: он без проблем заводит разговор с незнакомцем или приходит на шумную вечеринку, но и не видит сложностей в уединении. С другой стороны, изоляция от окружающих, даже при условии интересного и увлекательного времяпровождения, наскучивает и заставляет сменить обстановку, «выйти в люди», — рассказал психолог.

Речь идет не о каких-то конкретных пристрастиях или жизненных установках, а о степени нервной возбудимости. Интроверту на эмоциональном уровне достаточно собственных переживаний и мыслей, в то время как экстраверту может не хватать этого в себе самом — отсюда и стремление к широкому кругу знакомств, разнообразным занятиям, иногда даже экстремальным видам спорта. И первый, и второй полюсы являются нормой, только со своей спецификой.

Что важно помнить

Каждому присущи особенности, делающие его уникальным. Но часто случается так, что окружающие не замечают их, не хотят учитывать эти черты и, что называется, «стригут под одну гребенку». Как результат — конфликты и непонимание, когда, к примеру, интроверту в укор ставится его «нелюдимость» или отрыв от коллектива, или же наоборот — экстраверт становится объектом критики за назойливость и поверхностность суждений.

Для конструктивного диалога и лучшего понимания себя нелишним будет помнить и учитывать следующие моменты:

Интроверсия-экстраверсия — врожденная характеристика, которую нельзя изменить, так как она обусловлена нервной системой. Да, при желании можно скорректировать один полюс поведенческими привычками из противоположного, но повернуть свою сущность на 180 градусов нельзя, да и не нужно.

Стоит быть бережным и сохранным по отношению к своей природе. Склонность к одиночеству у интроверта — не недостаток, а огромный плюс, позволяющий лучше обдумать решение, взвесить альтернативы, глубже изучить вопрос. Активность экстраверта дает ему возможность налаживать полезные контакты, узнавать много нового. Используйте сильные стороны своей индивидуальности.

Выход из пресловутой зоны комфорта тоже дает свои плоды. В меру сил даже интроверту бывает полезно выйти в свет, ведь, как ни крути, человек — существо социальное, и никогда не знаешь, какие интересные встречи ждут нас. С другой стороны, тем, кто в круговороте бурной деятельности не замечает собственных внутренних сигналов, полезно время от времени побыть в тишине с самим собой, чтобы услышать свои потребности.

Следует обращать внимание на окружение, на тех, кто рядом и оказывает влияние своими словами и действиями. Токсичные, вечно всем недовольные, чрезмерно критикующие — плохая база для самооценки. Старайтесь дружить и взаимодействовать с теми, кто уважает вас и ваши неповторимые качества.

— И у экстравертов, и у интровертов много своих сильных сторон, которые делают людей уникальными. Важно уметь распознать в себе эти особенности и развивать их. Тогда человек перестанет чувствовать себя «не в своей тарелке» и научится использовать собственные ресурсы в продуктивном и эффективном русле, — подчеркнул Денис Хакимов.

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