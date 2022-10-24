Интроверты и экстраверты: столичные психологи помогают москвичам лучше понимать себя

При всех различиях, существующих между нами, есть базовые черты, которые определяют отношение к миру и окружающим. Например, по ряду признаков людей разделяют на интровертов и экстравертов. О чем говорят эти особенности личности, объяснил специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.
Шкала, по которой можно оценить всех людей, имеет два крайних полюса. На одном из них находятся экстраверты — люди, которые испытывают потребность в общении, предпочитают бывать в коллективе и шумных компаниях. Они легко делятся своим мнением, рассказывают о том, что их волнует, включаются в какую-то активность.
Диаметрально противоположны им интроверты, для которых характерно погружение в собственный внутренний мир, мысли, чувства, концентрация на различных образах и идеях. Глубокий самоанализ, стремление к уединению, порой медлительность в принятии решений и действиях, сложности во взаимодействии — отличительные черты интровертов.
— Конечно, есть ярко выраженные типажи, у которых эти свойства проявляются наиболее фактурно. Однако чаще они сбалансированы в одном человеке: он без проблем заводит разговор с незнакомцем или приходит на шумную вечеринку, но и не видит сложностей в уединении. С другой стороны, изоляция от окружающих, даже при условии интересного и увлекательного времяпровождения, наскучивает и заставляет сменить обстановку, «выйти в люди», — рассказал психолог.
Речь идет не о каких-то конкретных пристрастиях или жизненных установках, а о степени нервной возбудимости. Интроверту на эмоциональном уровне достаточно собственных переживаний и мыслей, в то время как экстраверту может не хватать этого в себе самом — отсюда и стремление к широкому кругу знакомств, разнообразным занятиям, иногда даже экстремальным видам спорта. И первый, и второй полюсы являются нормой, только со своей спецификой.
Каждому присущи особенности, делающие его уникальным. Но часто случается так, что окружающие не замечают их, не хотят учитывать эти черты и, что называется, «стригут под одну гребенку». Как результат — конфликты и непонимание, когда, к примеру, интроверту в укор ставится его «нелюдимость» или отрыв от коллектива, или же наоборот — экстраверт становится объектом критики за назойливость и поверхностность суждений.
Для конструктивного диалога и лучшего понимания себя нелишним будет помнить и учитывать следующие моменты:
— И у экстравертов, и у интровертов много своих сильных сторон, которые делают людей уникальными. Важно уметь распознать в себе эти особенности и развивать их. Тогда человек перестанет чувствовать себя «не в своей тарелке» и научится использовать собственные ресурсы в продуктивном и эффективном русле, — подчеркнул Денис Хакимов.
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