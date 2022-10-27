Двойная победа Суворова

Старший участковый Михаил Суворов уже дважды победил в городском конкурсе / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В столице выбрали лучшего участкового. Победителем городского этапа конкурса стал старший участковый уполномоченный Отдела МВД России по району Ховрино Михаил Суворов.

За семь лет работы участковым старший лейтенант полиции Михаил Суворов уже второй раз становится победителем городского этапа конкурса «Народный участковый». Первую победу он одержал в 2020 году.

— С легендарным полководцем мы не родственники, а просто однофамильцы, — улыбается победитель. — Но и это в моем успехе, видимо, сыграло свою роль. Меня всегда сравнивали с ним, потому я брал с него пример, стремился быть лучшим.

Еще одним примером для Михаила всегда был его дед.

— Звали его Яков Акимович Письмеров. Во время Великой Отечественной войны он был командиром полка, — рассказал полицейский. — Также, как дедушка, я решил заниматься спортивной ходьбой, что мне помогло развить выносливость.

В школьные годы Михаил часто выступал на дистанции 50 километров, а на своей коронной дистанции 20 километров даже становился чемпионом России по спортивной ходьбе.

Кроме победы в городском конкурсе, одно из последних достижений участкового — успешное задержание магазинного вора, который украл косметические товары на сумму в 47 тысяч рублей.

На вверенном участке в Ховрине жители Суворова уважают и часто обращаются за помощью.

— Недавно помог пенсионеркам. Им под видом полицейских звонили мошенники, — рассказал Михаил. — Хорошо, что они не отдали деньги, а сообщили мне.

КСТАТИ

Лучшего участкового страны 2022 года назовут 10 ноября. Поддержать Михаила, отдав за него свой голос, можно на сайте МВД России (мвд.рф).