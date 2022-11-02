Бюджет сохранил свою социальную направленность

Фото: АГН Москва

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 2 ноября депутаты Мосгордумы приняли бюджет Москвы сразу в трех чтениях.

Более половины расходов городского бюджета направят на социальные сферы: образование, здравоохранение, соцподдержку населения. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова в своем докладе в Мосгордуме особенно выделила некоторые статьи расходов.

— Для старшеклассников в московских школах образовательный процесс будет сфокусирован на углубленной подготовке к ЕГЭ с учетом внедрения новых федеральных образовательных стандартов. На базе ряда школ создадут ресурсные центры для проведения тренировок по сдаче ЕГЭ и обучения учителей навыкам объяснения и решения экзаменационных заданий, — рассказала Елена Зяббарова.

Для учителей сохранят надбавки за классное руководство, а также за работу в «Московской электронной школе». Что касается последней надбавки, она станет дифференцированной и в зависимости от степени вовлеченности учителя в проект «Московская электронная школа» составит от 10 до 15 тысяч рублей ежемесячно.

В сфере здравоохранения приоритетным будет обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи.

— Сохраняется бесплатная диспансеризация в павильонах «Здоровая Москва», охват населения профилактическими прививками от инфекций. Продолжится совершенствование алгоритмов оказания онкологической помощи, включая улучшение психологической поддержки пациентов, — отметила Елена Зяббарова.

На укрепление материальной базы организаций социально-культурной сферы в 2023 году направят 160 миллиардов рублей, более половины направят в сферу здравоохранения. В частности, планируется завершить программу модернизации амбулаторного звена.

К слову, на заседании депутаты Мосгордумы также приняли бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования. Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, расходы фонда в 2023 году составят 401 482 миллиона рублей, в 2024 году — 428 607 миллионов рублей, в 2025 году — 405 852 миллиона рублей.

Увеличится такой важный показатель, как подушевой норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования: в 2023 году он составит 15 823,6 рубля, в 2024 году — 16 966,6 рубля, в 2025 году — 17 899,76 рубля. Также в ходе выступления Елена Зяббарова подчеркнула, что формат проведения новогодних празднований в столице еще не определен. Как только появится четкая концепция проведения праздника, информацию разместят на mos.ru. Зяббарова подчеркнула, что концепцию составят с учетом нынешних реалий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы:

— Городской бюджет принят сразу в трех чтениях. Благодарю коллег за поддержку и понимание, ведь главная цель — благополучие москвичей и дальнейшее развитие столицы. В главном финансовом документе предусмотрены средства на индексацию соцвыплат, увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы, поддержку предпринимательских инициатив, осуществление инвестиций для развития города.