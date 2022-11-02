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Рукописи расскажут историю ислама

Дмитрий Толкачев
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Рукописи расскажут историю ислама
Председатель «Общества татарских краеведов» Республики Татарстан Альберт Бурханов рассматривает на выставке Коран, датированный XIV веком / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В Государственном музее Востока открылась выставка «Московские Кораны». На ней представлены 40 уникальных списков Священной книги мусульман, датированных X–XIX веками.

Выставка приурочена к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Экспонаты рассказывают о происхождении коранического текста, его значении, истории рукописей, а также о художественных особенностях списков, почерках и традициях, в которых они выполнены.

Всего посетители смогут увидеть 40 уникальных списков Священной книги мусульман, датированных X–XIX веками, из различных собраний. Собранные вместе, они повествуют о развитии искусства переписки Корана почти за тысячу лет на огромном пространстве земного шара — от Магриба до Кашмира, от Поволжья до Ирана, от Индии до Дагестана.

— Эта экспозиция поможет лучше понять исламскую религию. Все проблемы и конфликты между странами происходят из-за того, что мы плохо знаем друг друга, — рассказал профессор Института культуры мира Альберт Бурханов. — Православие и ислам вроде считаются противоречивыми религиями, но на самом деле они очень сблизились в истории. Некоторые исследования показывают, что в основании Москвы принимал участие представитель Волжской Булгарии. Поэтому и Москва намного старше 1147 года.

На выставке представлены списки 40 священных для мусульман книг из разных стран: Китая, Японии, Кореи, государств Средней Азии, Ирана. Однако, по словам востоковеда, заместителя директора музея Татьяны Метаксы, на выставке не так много экспонатов, представляющих именно мусульманский Восток.

— Эти экспонаты есть, но они лежат в фондах и не вмещаются даже в шесть выставочных залов, которые занимает наша экспозиция, — объяснила Татьяна Метакса. — Ко всем Коранам у нас представлены великолепнейшие экспликации — объяснения. Они помогут посетителям прочитать все, что написано на незнакомом для них языке.

В одном зале представлены фрагменты на пергаменте. Это оригинальные дагестанские списки.

— Они более красочно иллюстрированы и выполнены на высоком профессиональном уровне, — говорит куратор выставки Илья Зайцев. — Приемы оформления текста Корана и его украшения были чрезвычайно многообразны, но вместе с тем принципиально едины для всех уголков исламского мира с древности до сего дня.

Он добавил, что многообразие получалось благодаря богатым художественным традициям исламских земель, а также эстетическим вкусам и фантазии переписчиков и украшателей рукописей.

ИСТОРИЯ

Согласно верованиям мусульман, арабская книга и искусство письма обязаны своим появлением божественному вмешательству, становясь воплощением Слова Бога и сакральным искусством. Первой книгой стал Коран, божественное откровение, ниспосланное людям через пророка Мухаммада в VII веке нашей эры. Об этом рассказывает исламское вероучение.

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