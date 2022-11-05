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Блестят гирлянды, ценами маня: что из новогодних украшений выгодно покупать заранее

Рената Лебедева

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Эксклюзивы ВМ
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Блестят гирлянды, ценами маня: что из новогодних украшений выгодно покупать заранее
Москвичка Ольга Железнова выбирает новогодние украшения / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

1 ноября в столичных магазинах начали появляться новогодние украшения. «Вечерняя Москва» узнала, что сейчас выгоднее покупать и какими будут цены ближе к празднику.

Полки крупных гипермаркетов уже заполонили традиционные украшения — елочные игрушки, гирлянды, мишура. По словам менеджера отдела по закупкам одного из крупных отечественных магазинов елочных игрушек Лидии Бобылевой, пока что в магазинах распродают старые запасы. В связи с чем цены находятся на уровне прошлого года. Кроме того, сейчас нет ажиотажа, что тоже влияет на стоимость.

— Как правило, ближе к началу декабря вырастает спрос, поэтому и цены идут вверх. Особенно это касается мишуры, гирлянд и ходовых елочных игрушек — Деда Мороза и Снегурочки, — рассказала эксперт.

Сейчас новогодний дождик стоит 170 рублей, однако через месяц, по словам Бобылевой, он может подорожать на 30–40 процентов:

— Лучше купить ходовые товары сейчас. Можно даже по скидке, ведь перед Новым годом их редко где предоставляют. Дефицита ни в коем случае не будет, даже несмотря на то что иностранных игрушек стало меньше. На полках появляется все больше российских производителей.

Блестят гирлянды, ценами маня: что из новогодних украшений выгодно покупать заранее

Еще выгоднее будет приобрести все новогодние украшения в интернете. Там ассортимент значительно шире и постоянно проходят различные распродажи, акции.

— То, что пользуется наибольшим спросом, — это шары, звезды-наконечники на елку, гирлянды, фигурки и новогодние наклейки, — добавил представитель одного из крупных маркетплейсов Игорь Туманов.

Специалист уверен, что через несколько недель все эти товары будут то появляться, то пропадать из наличия, потому что в предпраздничный период склады не успевают пополняться.

— Очень выгодно покупать елочные игрушки комплектами — не по одному шарику, а, например, коробку из шести, десяти, — поясняет Туманов.

ЦИФРА

4 тысячи рублей составит средняя стоимость набора новогодней атрибутики для дома.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дарья Васильева, декоратор:

— В тренде игрушки, в которых преобладает один пастельный оттенок. Лучше выбирать традиционные формы — шары, звезды, треугольники — и не перебарщивать с деталями.

Блестят гирлянды, ценами маня: что из новогодних украшений выгодно покупать заранее Фото: Pexels

Бери елку сейчас, пока недорого

Елочные базары еще не открылись, однако в некоторых магазинах 1 ноября уже начали продавать искусственные новогодние деревья. «МВ» узнала, где сейчас можно купить елку и как правильно ее выбрать.

Если перспектива покупать натуральное дерево в канун Нового года не прельщает, то лучше выбрать искусственную ель, которая прослужит несколько лет.

— Предзаказ в онлайн-магазине советую оформить в ближайшие недели. К концу ноября начинается ажиотаж, и в некоторых магазинах деревья заканчиваются уже к 25 декабря, — рассказывает торговый представитель одного из онлайн-магазинов Дмитрий Вертешенко.

Выгоднее всего, по словам эксперта, приобретать елки именно в интернете. Там очень большой выбор и приятные бонусные системы. Сейчас искусственные елки всех видов есть практически на всех специализированных сайтах. Цена зависит только от высоты и страны производства.

— Европейская елка из ПВХ высотой 180 см сейчас обойдется примерно в 5 тысяч рублей. Перед Новым годом она будет стоить около 8–9 тысяч рублей, — добавил эксперт.

Российские аналоги сейчас стоят от 2 до 10 тысяч рублей. При выборе елки важно обращать внимание на то, чтобы от дерева не исходил резкий запах.

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