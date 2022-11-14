Началось тестирование отечественного электротранспорта, предназначенного для регулярных речных пассажирских перевозок

Управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков, мэр Москвы Сергей Собянин, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов и председатель совета директоров компании «Водоходъ. Пассажирский порт» Виктор Олерский (слева направо) во время тестовой поездки на речном электросудне / Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В понедельник, 14 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин совершил тестовую поездку на новом электрическом судне и рассказал о планах по развитию регулярного речного транспорта столицы.

Подготовка инфраструктуры для возрождения регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке вышла на финишную прямую. Первую тестовую поездку на отечественном современном электрическом судне совершил Сергей Собянин. Он отправился от причала «Киевский» до парка «Зарядье», движение по этому маршруту заняло примерно 30 минут со средней скоростью 15 километров в час.

— Мы продолжаем реализовывать крупный инвестиционный проект, направленный на возобновление регулярного пассажирского сообщения по Москве-реке на базе современных электросудов, — это самые последние разработки на базе высоких технологий, — отметил глава города. — С учетом складывающейся ситуации пришлось полностью проект переделать на основе уже нашего оборудования и наших, российских проектных разработок. Первые суда уже начали поступать, надеюсь, что к сезону 2023 года первый маршрут запустим.

Прежде чем запустить новый вид транспорта, необходимо разместить несколько десятков причалов с электрозаправками. Часть из них уже смонтированы и установлены, проходят тестирование.

— Новые суда ледового класса должны поступить до начала сезона. Помимо этого, они должны пройти обкатку, испытания, зарегистрироваться в соответствующих реестрах. Надеюсь, эта работа будет выполнена и москвичи получат удобные маршруты, которые позволят экономить время, конечно, и станут, по сути, новыми туристическими маршрутами, — сказал мэр Москвы во время тестовой поездки.

Важно отметить, что новые электросуда сделаны именно в России. В инновационном транспорте корпус, тяговый электродвигатель, климатическая установка, система ГЛОНАСС, панели обшивки, автоматизированная аппарель, система управления освещением, бортовые двери, остекление и все программное обеспечение управления полностью разработаны отечественными производителями. В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что в перспективе на электросудах смогут внедрить беспилотное управление.

Внешне электросуда напоминают футуристические корабли. И они действительно очень современные и стильные. В пассажирском салоне установлены информационные экраны и USB-зарядки, сделаны площадки для перевозки самокатов и велосипедов, будет работать бесплатный вайфай.

— Благодаря удобным креслам и столикам пассажиры смогут пользоваться ноутбуками во время поездки. Большие панорамные окна и остекленная крыша пассажирского салона позволят любоваться видами на Москву, — поделились подробностями в мэрии Москвы.

После запуска регулярного речного транспорта перевозить пассажиров электросуда будут круглый год. Каждым из двух маршрутов смогут пользоваться 15–16 тысяч пассажиров в сутки.

— Организация перевозок позволит улучшить транспортное обслуживание и создаст альтернативные варианты поездок для около полутора миллионов человек, проживающих в 18 районах, — подчеркнули в мэрии.

Судна будут получать имена в честь московских рек. Первое назвали «Синичка» в честь притока Яузы, в настоящее время заключенного в подземный коллектор. Второму судну было присвоено имя «Филька» по названию малой реки на западе Москвы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего на Москве-реке сделают 23 плавучих причала диаметром 10 и 16 метров и вместимостью до 42 и 80 человек соответственно. Также установят 2 пункта отстоя и техобслуживания флота в Мневниковской пойме и Нагатинском затоне. Современные оригинальные причалы-шайбы позволят принимать 2 судна одновременно. Для речных маршрутов поэтапно введут в эксплуатацию 21 электросудно.