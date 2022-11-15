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Приметы и советы

Теперь учащиеся столичных школ могут сами собрать себе завтрак или обед из тех блюд, которые им больше нравятся

Алексей Хорошилов
Город
Теперь учащиеся столичных школ могут сами собрать себе завтрак или обед из тех блюд, которые им больше нравятся
Специалист по питанию Екатерина Дальская показывает новый формат подачи овощей в школьных столовых. Теперь для ребят доступен салат-бар. Школьники могут самостоятельно выбрать овощи, которые им нравятся, а затем решить, смешать их или же есть по отдельности / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столовых московских школ обновили меню. 15 ноября «Вечерняя Москва» побывала в школе № 1253 и узнала, какие блюда предоставляют на выбор учащимся и что им нравится больше всего.

У учащихся школы № 1253 вторая перемена. Семиклассницы Ульяна Пучкова и Дарья Овчаренко пришли в столовую на завтрак. Поставив на поднос сырники с чаем, Ульяна думает, что добавить к ним сегодня: сгущенное молоко или ягодное варенье. Возможность выбирать один из топингов, чай или какао, омлет или кашу, суп или бульон — это основное нововведение, появившееся в этом году в системе школьного питания.

— Выбор начинается с горячего напитка. Всегда был только чай, а теперь можно выбрать какао. Мы убрали весь сахар из напитков, теперь его можно взять отдельно в пакетике. Лимон — тоже отдельно, кто-то его любит, кто-то — нет, — объясняет руководитель Ассоциации предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения Алексей Мягков.

Такая система действует теперь во всех московских школах. Меню тоже поменялось, стало разнообразнее и интереснее как на завтрак, так и на обед. Среди новых блюд — фриттата с сыром и ветчиной, фрикадельки по-калининградски, запеканка, паста «Альфредо» с курицей. Показатель «съедаемость» благодаря новому меню и возможности выбора вырос с 65–70 процентов до 89–96 процентов.

— У нас в школе очень хороший процент съедаемости, детишкам нравится. Сегодня вот, например, суп дальневосточный. А те, кто не хочет, могут взять куриный бульон с сухариками. Если суп каждый день разный, то куриный бульон как альтернатива есть каждый день, — рассказывает школьный специалист по питанию Екатерина Дальская.

Сухарики вообще оказались универсальным средством по превращению любого супа в желанное лакомство. Ведь для детей даже прием пищи — это своего рода игра, в которой ребенка важно заинтересовать. Поэтому в меню не куриная грудка в панировке, а наггетсы, не тефтели из рыбы, а фишболы. При этом все готовится по специальным рецептам с сохранением всех полезных свойств.

Овощной салат теперь подается в формате салат-бара. Большая тарелка разделена на сегменты, в одном — огурцы, в другом — морковка, в третьем — свекла. Бери что-то одно или смешай свеклу с морковью, а хочешь — все вместе.

Пока мы разговаривали со специалистами по питанию, семиклассница Ульяна и ее подружки уже все съели.

— Очень хорошо, что кроме самой столовой есть еще и буфет, можно к концу дня взять что-то перекусить, — говорит Ульяна Пучкова.

На стойку для грязной посуды школьницы принесли подносы с пустыми тарелками. Мы и сами не отказались от предложения попробовать пасту «Альфредо» и дальневосточный суп — впечатления более чем положительные. Но если бы мы были детьми, наггетсы и фишболы нас, вероятно, впечатлили бы еще больше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алена Шахова, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы:

— В последние годы мы добились того, что питание в московских школах полноценное, качественное и безопасное. Однако не всегда полезное является вкусным. Весь прошлый год мы прорабатывали новое меню, внесли в него достаточно серьезные изменения, пошли по пути востребованности блюда. В текущем меню самое главное, что предоставлено детям, — это возможность выбора. Также значение имеют названия блюд. Детям это интересно. Возникает определенный элемент игры, и они с удовольствием все съедают.

КСТАТИ

При школьных столовых работают буфеты, где учащиеся могут дополнительно купить сэндвич, пиццу или бургер. Все эти перекусы в отличие от привычного нам фастфуда приготовлены по специальным технологиям из натуральных полезных продуктов, без использования специй и вредных для детей соусов. Вместо кетчупа используется томатная паста. Еду в буфете в основном покупают старшеклассники, которые задерживаются в школе на факультативах.

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