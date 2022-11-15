Теперь учащиеся столичных школ могут сами собрать себе завтрак или обед из тех блюд, которые им больше нравятся

Специалист по питанию Екатерина Дальская показывает новый формат подачи овощей в школьных столовых. Теперь для ребят доступен салат-бар. Школьники могут самостоятельно выбрать овощи, которые им нравятся, а затем решить, смешать их или же есть по отдельности / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столовых московских школ обновили меню. 15 ноября «Вечерняя Москва» побывала в школе № 1253 и узнала, какие блюда предоставляют на выбор учащимся и что им нравится больше всего.

У учащихся школы № 1253 вторая перемена. Семиклассницы Ульяна Пучкова и Дарья Овчаренко пришли в столовую на завтрак. Поставив на поднос сырники с чаем, Ульяна думает, что добавить к ним сегодня: сгущенное молоко или ягодное варенье. Возможность выбирать один из топингов, чай или какао, омлет или кашу, суп или бульон — это основное нововведение, появившееся в этом году в системе школьного питания.

— Выбор начинается с горячего напитка. Всегда был только чай, а теперь можно выбрать какао. Мы убрали весь сахар из напитков, теперь его можно взять отдельно в пакетике. Лимон — тоже отдельно, кто-то его любит, кто-то — нет, — объясняет руководитель Ассоциации предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения Алексей Мягков.

Такая система действует теперь во всех московских школах. Меню тоже поменялось, стало разнообразнее и интереснее как на завтрак, так и на обед. Среди новых блюд — фриттата с сыром и ветчиной, фрикадельки по-калининградски, запеканка, паста «Альфредо» с курицей. Показатель «съедаемость» благодаря новому меню и возможности выбора вырос с 65–70 процентов до 89–96 процентов.

— У нас в школе очень хороший процент съедаемости, детишкам нравится. Сегодня вот, например, суп дальневосточный. А те, кто не хочет, могут взять куриный бульон с сухариками. Если суп каждый день разный, то куриный бульон как альтернатива есть каждый день, — рассказывает школьный специалист по питанию Екатерина Дальская.

Сухарики вообще оказались универсальным средством по превращению любого супа в желанное лакомство. Ведь для детей даже прием пищи — это своего рода игра, в которой ребенка важно заинтересовать. Поэтому в меню не куриная грудка в панировке, а наггетсы, не тефтели из рыбы, а фишболы. При этом все готовится по специальным рецептам с сохранением всех полезных свойств.

Овощной салат теперь подается в формате салат-бара. Большая тарелка разделена на сегменты, в одном — огурцы, в другом — морковка, в третьем — свекла. Бери что-то одно или смешай свеклу с морковью, а хочешь — все вместе.

Пока мы разговаривали со специалистами по питанию, семиклассница Ульяна и ее подружки уже все съели.

— Очень хорошо, что кроме самой столовой есть еще и буфет, можно к концу дня взять что-то перекусить, — говорит Ульяна Пучкова.

На стойку для грязной посуды школьницы принесли подносы с пустыми тарелками. Мы и сами не отказались от предложения попробовать пасту «Альфредо» и дальневосточный суп — впечатления более чем положительные. Но если бы мы были детьми, наггетсы и фишболы нас, вероятно, впечатлили бы еще больше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алена Шахова, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы:

— В последние годы мы добились того, что питание в московских школах полноценное, качественное и безопасное. Однако не всегда полезное является вкусным. Весь прошлый год мы прорабатывали новое меню, внесли в него достаточно серьезные изменения, пошли по пути востребованности блюда. В текущем меню самое главное, что предоставлено детям, — это возможность выбора. Также значение имеют названия блюд. Детям это интересно. Возникает определенный элемент игры, и они с удовольствием все съедают.

КСТАТИ

При школьных столовых работают буфеты, где учащиеся могут дополнительно купить сэндвич, пиццу или бургер. Все эти перекусы в отличие от привычного нам фастфуда приготовлены по специальным технологиям из натуральных полезных продуктов, без использования специй и вредных для детей соусов. Вместо кетчупа используется томатная паста. Еду в буфете в основном покупают старшеклассники, которые задерживаются в школе на факультативах.