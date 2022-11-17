Избежать хронической усталости помогут в столичных семейных центрах

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Переутомление может стать постоянным и не проходить даже после продолжительного отдыха. С этим состоянием бывает непросто справиться самостоятельно. С начала 2022 года психологи семейных центров Москвы помогли более 10 тысячам человек восполнить эмоциональный ресурс и избежать хронической усталости. Подробнее об этом рассказывает специалист семейного центра «Западное Дегунино» Софья Никишова.

В семейный центр обратилась Алина. Она одна воспитывает 12-летнего сына Артема. Не так давно женщину повысили на работе, увеличилась нагрузка, стала задерживаться допоздна. Алина возвращалась домой, когда сын уже спал. Мальчик обижался на маму, что она стала уделять ему мало внимания.

— В последнее время плохо сплю, постоянно переживаю: из-за работы и бытовых вопросов, из-за того, что не провожу с сыном достаточно времени. Если возвращаюсь домой не поздно, Артем просит помочь с уроками, но у меня нет сил что-либо делать. Я вижу, что он отдаляется от меня, — поделилась Алина.

Женщина заметила, что у нее ухудшилась концентрация внимания и память, тяжелее, чем прежде, сосредоточиться на делах. Она даже забыла о школьном празднике сына. Артем ждал, что мама придет посмотреть его выступление, и очень расстроился, когда не увидел ее в зрительном зале.

На первой консультации специалист провел психологические тесты, оценил уровень стресса Алины, ее эмоциональное самочувствие в целом. По результатам беседы, женщине порекомендовали пересмотреть приоритеты и на первое место поставить свое эмоциональное состояние. Также психолог отметил, как важен здоровый сон для высокой работоспособности. Женщине посоветовали сменить обстановку: отложить домашние обязанности и съездить с сыном куда-нибудь на выходные, сходить с ним в парк аттракционов. Алина последовала рекомендациям специалиста, начала проводить больше времени с Артемом, скорректировала свой распорядок дня, стала высыпаться. Отношения с сыном наладились.

К психологам семейного центра обратилась Елизавета. Девушка учится в 11 классе и готовится к поступлению в медицинский университет. По словам школьницы, все свободное время у неё занимает учеба: уроки, дополнительные занятия с репетиторами, онлайн-курсы. Лиза рано просыпается и поздно ложится спать, она перестала гулять с друзьями, думает только об экзаменах. Несмотря на это, прогресса в обучении почти нет: информация не усваивается, а оценки лучше не становятся.

— Я смотрела на продуктивных блогеров в социальных сетях и делала все, чтобы быть, как они. В итоге сильно уставала, испытывала тревогу, стала разражаться по пустякам, часто болела голова. Мое самочувствие повлияло на общение с семьей и друзьями, мы почти перестали разговаривать, — рассказала Лиза.

Во время консультаций девушка вместе с психологом проанализировала причины своего состояния. По словам специалиста, Лизе свойственен излишний перфекционизм. С ней обсудили влияние социальных сетей на ожидания от самой себя, напомнили, что не весь контент отражает реальную жизнь. Также психолог посоветовал ей изменить распорядок дня. Школьнице порекомендовали сбалансировать занятия и общение с друзьями, больше заниматься спортом и чаще гулять.

Следуя рекомендациям специалиста, Лиза изменила подход к обучению. Стала проводить больше времени с близкими, готовится к экзаменам не дольше двух-трех часов в день и записалась в бассейн. Так же она сократила время, которое проводила в социальных сетях. Ее самочувствие улучшилось, вернулись силы, а успеваемость в школе повысилась.

Психологи семейных центров во время консультаций применяют различные методики, которые помогают расслабиться и снять эмоциональное напряжение. Например, дыхательное упражнение «4-7-8». Необходимо закрыть рот и в течение четырех секунд сделать вдох через нос. Затем нужно задержать дыхание и досчитать до семи. После этого медленно выдохнуть за 8 секунд. Повторять можно столько раз, сколько понадобится для полного расслабления.

Еще одна полезная техника для снятия напряжения, по мнению специалистов, – мышечная релаксация. Это комплекс упражнений, выполняя которые человек задействуют все тело. Начиная с лица, необходимо напрячь мышцы в течение 5 секунд, а затем расслабиться. Далее следует то же самое проделать с плечами, спиной, кистями рук и далее сверху вниз. Важно сосредоточиться на моменте наступающей легкости, почувствовать, как вместе с физическим напряжением уходит эмоциональное.

— Хроническая усталость – частая проблема, с которой сталкиваются жители больших городов. Она может выражаться как в эмоциональном истощении, так и в физическом недомогании, что серьёзно влияет на повседневную жизнь человека. Поэтому важно вовремя отметить у себя длительный упадок сил и обратиться за помощью к специалистам, — отмечает Софья Никишова.

Если вы или ваш ребенок испытываете упадок сил, подавленность, хроническую усталость, лучше обратиться к специалистам. Сотрудники семейных центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия.

В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят и проконсультируют в течение одного рабочего дня.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность бесплатно пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Подразделения службы есть во всех округах столицы. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

Справочно

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». В центрах оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.