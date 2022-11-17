Прошли реку дважды

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне юбилея редакция вспоминает, как «Вечерняя Москва» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

16 ноября 1934 года читатели «Вечерней Москвы» узнали, как идет строительство тоннелей на сложнейшем участке.

Бригады кессонщиков, работавших на участке строительства столичного метрополитена у Казанского вокзала, «победили», как выразилась газета, две подводные реки — Ольховку и Ольховец, но потом стали опаздывать со сдачей тоннеля. Чтобы нагнать график работ, им дали десять дней. По такому случаю в самый тяжелый момент работ кессонщики собрали совещание. Накануне был седьмой партийный съезд, и все рабочие становились избирателями. Городские газеты о них так и писали.

«Тоннель будет готов до срока», — заявили молодые избиратели. Они пригласили присутствовавших на собрании товарища Буденного и радиста-челюскинца Эрнста Кренкеля уже 10 декабря спуститься в готовый тоннель кессонной группы», — отмечала «Вечерняя Москва».

Предстоящий съезд рабочие клялись встретить завершением всех строительных работ. Но критики звучало не так много.

В этом же номере было напечатано фото опытного звена балюстрады эскалатора. Тогда балюстрады были деревянными и изготавливались на Красносельской мебельной фабрике № 1. На строительство метрополитена работали сотни предприятий по всей стране. И не только промышленные гиганты. В заметке под названием «Метроизол» газета рассказывала, что одна из московских артелей промкооперации под названием «Радуга» освоила производство нового водонепроницаемого материала для строительства метрополитена. Его назвали метроизолом. По модной в то время традиции собирать одно слово из частей нескольких, это название расшифровывалось, видимо, как «метрополитеновская изоляция».

«Метроизол по качествам не уступает заграничным гидроизоляционным материалам», — рекламировала новое изобретение газета. «Вечерняя Москва» сообщала, что артель изготовила уже 3600 квадратных метров материала, который, кроме своего основного свойства — водонепроницаемости, обладал еще легкостью и эластичностью. Были раскрыты компоненты материала: бязь, обработанная битумом. Знаете ли вы, что станция «Мякинино» — единственная станция столичного метрополитена, которая полностью расположена за пределами границ самой Москвы, а именно в Красногорском районе Московской области.

ЦИФРА

150 метров — длина перехода между станциями «Павелецкая» Замоскворецкой и Кольцевой линий.

КСТАТИ

Алма-Ата — единственный неевропейский город, упомянутый в названии станции нашего метро. Ее открыли 24 декабря 2012 года в составе Замоскворецкой линии. Первоначально эту станцию планировали назвать в честь района Братеево.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Станция «Мякинино» — единственная станция столичного метрополитена, которая полностью расположена за пределами границ самой Москвы, а именно в Красногорском районе Московской области.