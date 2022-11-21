Требования к операциям на животных станут строже

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 21 ноября депутаты Мосгордумы обсудили инициативы по изменению федерального законодательства.

Комиссия столичного парламента по экологической политике рекомендовала Мосгордуме принять постановление о внесении изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными. После работы с замечаниями, полученными от Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, а также от органов исполнительной власти, документ сократился и упростился.

— Наши коллеги единогласно считают, что онихэктомия (удаление когтей. — «ВМ») и тендонэктомия (удаление участка сухожилия. — «ВМ») без показания к проведению операций относятся к жестокому обращению с животными. Нам удалось доказать, что в существующей редакции закона механизм запрета калечащих операций на практике нереализуем, привлечь к ответственности за их проведение невозможно, — отметил председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Александр Соловьев.

Речь идет об операциях по удалению когтей у животных и операции, при которой проводится вырезание участка сухожилия, в результате чего кошка не может выпускать когти. Эксперты отмечают: после операции на сухожилии сустав животного перестает нормально двигаться, что причиняет животному боль и дискомфорт.

Также на заседании комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам депутаты обсудили изменения в проект федерального закона о штрафах для «шумных» водителей.

В сентябре прошлого года Мосгордума уже приняла постановление о запуске федеральной законодательной инициативы, направленной на внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки в столичный КоАП уже приняли. Закон направлен на борьбу с транспортными средствами, незаконно переоборудованными и издающими громкий шум ночью в городе.

— Для того чтобы проект был рассмотрен Госдумой, необходимо заключение правительства РФ на законопроект субъекта РФ. Правительством наш проект поддерживается, но при условии его доработки в соответствии с замечаниями до внесения в Госдуму, — сообщил председатель комиссии Александр Семенников.

В частности, федеральное правительство рекомендует внести ряд изменений технического характера. Из изменений, влияющих на суть проекта, можно отметить верхний порог штрафа в 30 тысяч рублей. Семенников пояснил, что в федеральной инициативе Мосгордумы говорилось лишь о том, что размер штрафа может быть увеличен в зависимости от мощности транспортного средства и может превышать пять тысяч рублей. Потолок штрафов в проекте прописан не был.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда Бродская, заместитель председателя комитета по ветеринарии Москвы, начальник Госинспекции по надзору в области обращения с животными:

— К представленному проекту документа и поправкам к нему у Комитета ветеринарии Москвы предложений и замечаний нет. Мы со всем согласны. Замечу только, что хозяева животных часто сами приводят питомцев для проведения онихэктомии и тендонэктомии, чтобы сберечь от повреждений дорогую мебель. Никаких ветеринарных показаний для этих операций нет.