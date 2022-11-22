Участники «Московского долголетия» могут повысить уровень правовой грамотности на занятиях проекта

Фото: Центр московского долголетия

Одним из приоритетных направлений осенне-зимнего сезона проекта «Московское долголетие» стали занятия по юридической грамотности. Горожане старшего поколения могут больше узнать о своих правах и обязанностях, а также как применять полученные знания в повседневной жизни. Ведь правовая просвещенность способна качественно изменить жизнь любого человека. На данный момент в проекте открыто более 30 групп по этому направлению, а участники могут выбрать наиболее удобный способ посещения занятия — очно или онлайн.

Курсы по правовой грамотности в «Московском долголетии» проводят профессиональные юристы. На занятиях они разбирают темы из разных сфер жизни: наследство, ЖКХ, здравоохранение, права потребителей, банковские услуги и другие. Преподаватели отмечают, что во время каждой встречи дают не только теоретический материал, но и разбирают конкретные примеры и способы применения новой информации в жизни.

— Цель нашего курса — дать всесторонние знания в сфере правовой грамотности людям старшего поколения. При этом мы разбираем не только сухие юридические термины, но и моделируем различные ситуации из жизни, где можно применить полученные навыки. Темы для курса подобраны с учетом интересов людей старшего поколения, которые так или иначе касаются каждого. Кроме того, мы разбираем личный опыт участников, обсуждаем их действия, и я отвечаю на все возникающие у группы вопросы, — рассказывает юрист, преподаватель проекта «Московское долголетие» Марк Лукашов.

Важный блок каждого занятия — темы безопасности и защиты своих прав. Специалисты рассказывают как не стать жертвой навязчивого маркетинга, не попасть на уловки недобросовестных продавцов и многое другое.

На данный момент более 2,7 тысячи москвичей старшего поколения активно интересуются данным направлением и посещают занятия. Например, Елена Захватаева рассказала, что в первую неделю занятий получила полезную информацию, которая пригодится не только ей, но ее детям и внукам.

— Сейчас, когда внуки выросли и уже готовятся создавать собственные семьи, актуальной темой становится приобретение недвижимости и оформление ипотеки. А в проекте «Московское долголетие» можно послушать профессиональных юристов, задать вопросы и потом поделиться полезной информацией. Когда ты подкован юридически и знаешь все нюансы, то тебя гораздо сложнее обмануть, поэтому я убеждена, что очень важно повышать уровень финансовой и правовой грамотности, — говорит Елена Захватаева.

СПРАВКА:

Стать участником проекта «Московское долголетие» в очном или онлайн-формате могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Актуальное расписание занятий можно посмотреть на сайте: mos.ru/age или, позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».