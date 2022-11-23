Макеты сделают учебу эффективнее

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Старший научный сотрудник Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы Денис Леонов держит в руках фантом головного мозга / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ученые Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы разработали отечественные медицинские фантомы для лучевой диагностики. «Вечерняя Москва» узнала о новой технологии и возможностях ее использования.

Старший научный сотрудник Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы Денис Леонов держит в руке ультразвуковой датчик от аппарата УЗИ. Им он проводит по фантому кровеносных сосудов — имитации реальных органов, только компактно помещенной в коробочку. На экране аппарата Леонов следит за состоянием сосудов. Не диагностируя патологий, Денис переходит к следующему объекту. На очереди — фантом молочной железы. Процедура повторяется. Но в этот раз Денис обнаруживает в органе кистозное образование.

— Технология создания фантомов позволяет смоделировать человеческий орган. Мы можем заложить реальные параметры заболеваний и отработать навыки их обнаружения, — рассказывает Денис Леонов, откладывая датчик в сторону. — При работе с фантомами специалисты могут потренироваться в настройке аппарата УЗИ, размещении датчиков и выборе нужных режимов работы, чтобы исследовать пациента максимально точно.

По словам Дениса Леонова, фантомы можно использовать и для отработки техники уколов, ведь фантомы не чувствуют боли.

— На данный момент мы уже создали фантомы сосудов человеческих конечностей и головного мозга, молочной железы, мышечной ткани, кожного покрова и модели черепа. По плотности, эластичности и способности отражать ультразвуковые волны они максимально приближены к реальным частям тела, — добавил Денис Леонов.

Он отметил, что эти модели ученые создали из материала, имитирующего ткани органов. При выборе соответствующих примесей и пропорций их свойства позволяют учесть все нужные параметры.

— Однако некоторые модели создаются и на 3D-принтере. При создании формы для изготовления фантомов используются прочные и долговечные материалы, — уточнил ученый.

Денис Леонов добавил, что такие технологии позволяют создавать фантомы не хуже зарубежных аналогов.

— При этом мы делаем их из общедоступных материалов, — добавил Денис Леонов. — Но самое главное, что благодаря нашей разработке начинающие врачи теперь смогут тренироваться и эффективнее лечить людей, спасать жизни.

Денис Леонов отметил, что следующим фантомом, который разработают в научном центре, станет щитовидная железа.

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