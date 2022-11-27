Москвичам показали первые советские украшения

Куратор выставочных проектов МГОМЗ «Коломенское» Наталья Полонникова в воссозданном антураже магазина с елочными игрушками 1960–1970-х годов / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

21 ноября в музее-заповеднике «Коломенское» открылась выставка «Елки нашего детства». Корреспондент «Вечерней Москвы» нашла на ней самые интересные украшения.

На выставке можно увидеть, как праздновали Новый год наши родители, дедушки и бабушки. Так, на одном из стендов представлен дорогой французский проектор, с помощью которого в праздник показывали детям фильмы. Также здесь представлены кадры фронтовой хроники 1940-х годов: как украшали елку для детей в бомбоубежище. Просто потому, что без праздника нельзя. Есть здесь и «елки-малютки» с наборами украшений. Одну из них можно увидеть в фильме «Карнавальная ночь».

Зайчик с подарочной коробкой

1920–1930 гг.

Эта трогательная игрушка принадлежала семье Владимира Ильича Ленина. Она хранилась вместе с елочными украшениями в усадьбе Горки Ленинские.

Аэроплан дирижабль

1938 год. Проволока, желофан, канитель

В советское время желатин соединяли с другими материалами. Чаще всего это была проволока. Таким образом был создан этот дирижабль.

Хлопушка

Начало XX века

В оформлении всех этих хлопушек использовался желатин. Обертка была пестрой и нарядной: посередине — полоска золотой или серебряной бумаги, из-под нее выглядывала цветная желатиновая пластинка, а потом шла белая бумага с бахромой.

Звезды желатиновые

Конец XIX — начало XX века

Елочные игрушки, при производстве которых применялись желатин, желофан и целлофан, оставили яркий след в истории елочных украшений. Некоторые из них и сейчас бережно хранятся во многих семьях.

Пограничник

1938–1941 гг.

В 1940-е годы появляется тренд на героизацию елочных игрушек. Игрушки должны были запечатлеть образ героя и событий того времени. Елку начинают украшать фигурками полярников, пограничников и летчиков. В военное время к ним прибавились военные.

ЦИФРЫ

800 различных елочных игрушек можно увидеть на выставке «Елки нашего детства».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Полонникова, куратор выставки:

— Посетители выставки смогут увидеть не только игрушки из ваты, картона и стекла, но и настоящие раритеты, некоторые из которых будут впервые показаны публично. Современность представлена копиями украшений советского и дореволюционного периода, елочными шарами из Жостова и Городца, игрушкой из Гжели и Ярославля и многим другим.