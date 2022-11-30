Больше, чем архитектура: участники городской выставки предложили оригинальные идеи по развитию Москвы

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на открытии выставки в Музее имени А. В. Щусева / Фото: Пресс-служба Стройкомплекса

Москомархитектуре подвели итоги прошедшей в Музее имени А. В. Щусева выставки «Больше, чем архитектура». Уникальная экспозиция стала финалом фестиваля архитектурного образования и карьеры «Открытый город». Специалисты Москомархитектуры и эксперты отрасли рассказали «Вечерней Москве», какие проекты заинтересовали профессионалов и на что могут рассчитывать студенты, принимавшие участие в проекте «Открытый город».

В России справедливо гордятся достижениями прошлого: архитектуры, литературы, науки, космонавтики, музыки, живописи, техники. Свершения разных эпох должны дополняться новыми успехами. Это предстоит сделать молодому поколению. В современной Москве — одном из самых красивых городов мира — планка для новых проектов задана высокая.

— Для создания ярких проектов необходимы новые идеалы, мотивирующие к исследованиям, открытиям и творчеству. Рождение и активная деятельность новых архитектурных офисов, которых за последние 10 лет в Москве появилось больше ста, — один из основных результатов системной работы Москомархитектуры и одна из тех задач, которые я ставил перед собой, занимая пост главного архитектора города.

Мотивированность, нацеленность на реализацию, умение быстро и креативно мыслить и доходчиво излагать свои идеи — те ключевые характеристики сегодняшних новых профессионалов, — отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, такой проект, как «Открытый город», помогает выработать идеи, которыми можно гордиться в настоящем и будущем. Тем более что в его основе — синтез искусств, технологий, науки, атрибутов из различных сфер деятельности.

Конкурентная среда

«Открытый город» — инициатива Москомархитектуры в области архитектурного образования и карьеры. В этом году фестиваль проходит в седьмой раз. На разных площадках города были представлены результаты коллабораций известных архитектурных бюро с режиссерами, музыкантами, биологами, математиками, ИТ-специалистами. Кроме того, в рамках фестиваля состоялся конкурс лучших студенческих работ выпуска этого года. Его результатом стала мультимедийная выставка во флигеле «Руина» Музея архитектуры имени А. В. Щусева.

«Открытый город» сегодня — это место встречи практикующих архитекторов, девелоперов, чиновников и студентов профильных вузов. Каждый год фестиваль поднимает темы, актуальные для профессии архитектора. Студенты-архитекторы обязательно должны получать опыт работы в открытой конкурентной среде, которая позволяет выбрать наиболее подходящие решения как с эстетической, так и с технической точек зрения.

— Идея фестиваля в том, чтобы добиться максимальной интеграции всех со всеми: сегодняшних студентов, опытных архитекторов, девелоперов. В этом году к мероприятиям фестиваля присоединились участники из 16 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Набережных Челнов, Казани и других, — сказал Сергей Кузнецов. — За полгода в лекциях, экскурсиях и других мероприятиях фестиваля приняли участие более 2000 человек, а финальную выставку «Открытого города» посетило больше 1000 человек. В рамках фестиваля участники знакомятся, общаются, создают взаимополезные активности. А мы формируем для этого почву, учим молодых архитекторов профессионально, классно и с удовольствием делать свою работу и благодаря этому быть конкурентоспособными на любом уровне.

На выставке были представлены проекты, созданные студентами-архитекторами под кураторством Института Генплана Москвы, различных архитектурных бюро и школ, а также Центра современного искусства. Деловая программа выставки включила в себя также презентацию исследования «Новое поколение архитектурных бюро Москвы», марафон «Свое бюро» и образовательные семинары.

Архитекторы Ольга Рокаль и Полина Юдина (слева направо) на выставке «Больше, чем архитектура» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Синтез направлений

Необычной стала для многих участников главная тема фестиваля — «Больше, чем архитектура». Архитектуру синтезировали с театром, музыкой, анимацией, искусством, гастрономией и другими направлениями.

— Мы хотели, чтобы тема фестиваля была новаторской. Вещи, сервисы, услуги, которыми мы каждый день пользуемся, основаны на синтезе разных сфер или направлений. Слияние всегда дает что-то новое. Поэтому мы решили поставить эксперимент, предложив участникам выйти за рамки привычного и соединить архитектуру с другими областями, — рассказал куратор фестиваля, сооснователь одного из архитектурных бюро Артем Укропов.

В рамках фестиваля состоялось 12 воркшопов, на выставке были представлены результаты каждого. В итоге каждого воркшопа появился продукт, который можно масштабировать и выпускать на рынок.

Победителей выбирало жюри из 35 человек — архитекторов, специалистов в области кино, музыкальной индустрии, науки, ИТ.

— Победителем фестиваля «Открытый город» стал воркшоп «Архитектура + археология» под руководством бюро KATARSIS. В рамках воркшопа восемь тонн песка пересыпали за десять дней посетители выставки на Дизайн-заводе, чтобы откопать две сотни домиков из глины и гипса, созданных руками 20 студентов, — объяснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В номинации «Архитектура + природа» лучшим стало «Бюро Чехарда». Чтобы расширить представления о возможностях интеграции архитектуры и природных закономерностей, участники нашли необычные натуральные формы — например, бутон розы или раковину на берегу моря, проанализировали алгоритмы их образования, переделали в электронные скрипты, а затем — в архитектурные объемы. Идею совмещения архитектуры и музыки осуществили два участника проекта — Polly Resonance и Moscow Music School. Команда экспериментировала над симбиозом архитектуры и музыки, озвучив пространства Дома Мельникова, Пушкинского музея, павильона «Космос» и клуба «Мутабор». А бюро UTRO, совмещая архитектуру и театр, рассматривало буржуазные и маргинальные практики Курского вокзала и окрестностей. Получилась «Транзитная прогулка» — перформансы, в которых посетители послушали интерактивную лекцию о звуках вокзала.

Оценить глобальные вызовы

Еще одна тема, затронутая в рамках фестиваля, — осознанное потребление продовольствия. Участники из SA Lab создали «архитектурные джунгли», где полезные травы — базилик, мелисса, шалфей — растут в адаптивных модулях из переработанного пластика, напечатанного роботом. Модули умеют разрастаться и, как конструктор LEGO, заполнять апартаменты, кафе, школы, офисы, городские площади и крыши. Стартап, созданный участниками, расширяет типологию вертикальных ферм и меняет традиционные способы архитектурного проектирования. В мини-версиях прототипы были представлены в пространстве Дизайн-завода Flacon.

Расположение модных мест в городе, на первый взгляд, случайно. Однако участники из бюро Master’s Plan провели исследование, выявили закономерности их появления, определили инициаторов — от соседского сообщества до государства. В итоге представили методику создания модных мест.

По мнению другой команды — бюро Saga, архитектура и танец объединены общим знаменателем — движением. Изучив мировое наследие хореографии, участники воркшопа создали видео, в котором множество глаз смотрит на город и замечает его движение. А вот специалисты из бюро «Студия 44» решили поразмышлять о роли архитектора в жизни человека и возможностях взгляда кинорежиссера на окружающий мир. Так обычная история покупки квартиры стала сценарием, ставящим вопрос: «А если мечта о собственной квартире исполнилась? Что дальше?» Так, каждый участник предложил проект своего пространства, лежащего за пределами квартиры, и описал собственный сценарий жизни в нем.

Свои усилия и идеи объединили и специалисты Института Генплана Москвы, и ЦСИ «Винзавод», продемонстрировав, как с помощью современного искусства можно преобразить Белорусский вокзал.

— Сегодня вокзалы все более востребованы горожанами и туристами, поэтому как никогда важно превратить их из мест транзита в инновационные общественные пространства, — прокомментировали в Москомархитектуре.

Архитекторы провели мини-исследование пространств и посетителей, к которому привлекли даже начальника вокзала. А в решениях не ограничились стенами и предложили разместить арт на крышах и в зонах ожидания, придумали новое функциональное наполнение для пространств.

Бюро ARCHINFORM предложило два цифровых кейса. Первый — современный цифровой продукт, который позволяет построить добрососедское сообщество внутри новых жилых комплексов. Второй кейс предлагает новую виртуальную оболочку проведения всемирной выставки EXPO, где можно пережить невозможный опыт и оценить последствия вызовов. К примеру, увидеть фатальный результат глобального потепления или оказаться в мире, где искусственный интеллект подчинил себе людей. А бюро Katarsis ab исследовало феномен времени и его влияния на восприятие архитектуры. Получилась «закопанная экспозиция» из 200 уникальных объектов и более восьми тонн песка. Посетителям выставки на Дизайн-заводе Flacon предложили кисточку, совок и немного неизвестности: слой за слоем они раскапывали и извлекали предметы, чтобы в финале узнать о задумке проекта.

Повествование через анимацию

Архитектурная анимация — уникальный язык повествования, уверены в DNK ag. Такой способ передачи информации может заинтересовать даже непрофессиональных архитекторов и способен трансформировать архитектуру из абстрактного понятия в явление повседневной жизни. Участники создали анимационный фильм в технике «эклер», где каждый кадр отрисован с натурного фильма с настоящими актерами. Получилась история про встречу, расставание и воссоединение на фоне строительства моста через бездну.

Другие участники воркшопа — Panacom, МАРШ, Moscow Food Academy — решили объединить свои усилия и предложили посетителям выставки попробовать архитектуру на зуб и создали стол-генплан из четырех секций.

Архитектор Елизавета Якубович готовит экспозицию своих работ для показа посетителям выставки / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

— Между едой и архитектурой есть глубинная связь: это первичные потребности человека в удовлетворении голода и укрытии, которые расширились до искусств — архитектуры и гастрономии, но пока с трудом поддаются цифровизации, — уверены молодые архитекторы.

Проект был вдохновлен как фуд-артхудожниками и ресторанным сет-меню, так и архитектурой выставок и градостроительными макетами. Получилась связь архитектуры и гастрономии под новым соусом.

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ТОЛЬКО ФАКТЫ

Группа компаний «Мосинжпроект» — участник ключевых градостроительных программ столицы — выступила официальным партнером фестиваля «Открытый город». Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что практика проведения открытых архитектурных конкурсов использовалась холдингом, в том числе и при создании облика станций московского метро. В частности, проведено шесть международных конкурсов на дизайн станций.

— Профессиональные конкурсы позволяют заметить самые современные и необычные идеи. Благодаря широкому выбору предлагаемых концепций, появляются новые знаковые объекты, улучшающие облик города. К тому же, участвуя в отраслевых конкурсах, специалисты не только демонстрируют освоенные компетенции, но и делятся с коллегами уникальным опытом, — отметил Юрий Кравцов.

Заместитель генерального директора по инжинирингу АО «Мосинжпроект» Михаил Надот добавил, что первые конкурсы на лучший дизайн станций метро проводились еще в 1930-х годах.

— Уже в современной истории посыл возобновления этой традиции пришел от мэра Москвы Сергея Собянина. Результат реализованных конкурсных проектов превзошел все ожидания — архитектура новых станций метро вызывает восхищение как у профессионалов, так и у пассажиров московской подземки, — сказал он.

Холдинг выступил официальным партнером выставки.