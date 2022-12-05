Московские психологи рассказали о пользе волонтерства

Фото: Московская служба психологической помощи / msph.ru

День волонтера в России отмечается 5 декабря. С каждым годом людей, которые занимаются общественно полезными делами по доброй воле и зову сердца, становится все больше. А между тем волонтерство — достаточно сложное занятие. О том, почему его выбирают и что в этом замечательного, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Стать волонтером можно практически в любом возрасте. Не имеет значения и наличие профильного образования или навыка работы (хотя в некоторых видах волонтерства, безусловно, соответствующие знания приветствуются).

— Однако самое главное, без чего эту деятельность представить сложно — готовность бескорыстно помогать людям, животным, природе, городу, своей планете и… самому себе. Да, этот вопрос тоже очень важен. Давайте разбираться, что же даёт волонтерство самим волонтерам, — предложила психолог.

Общие ценности

В наши дни связь между людьми всё чаще происходит по интернету, а общение близких друзей запросто может выражаться лишь в обмене смайликами. Между тем, многие из старшего поколения помнят, какая уникальная атмосфера царила на БАМе или, например, при выезде студентов на «картошку». Преданные общему делу люди, пребывающие в отличном настроении, готовы несмотря на трудности буквально свернуть горы. Благодаря волонтерству завязывается масса новых знакомств с теми, кто близок по духу. Значительно расширяется круг общения и стремительно развиваются коммуникативные навыки. Кроме того, активное общение с людьми, наблюдение за происходящим, более глубокое понимание своих и чужих чувств помогает развитию эмоционального интеллекта.

Возможность самопознания

Парадокс, но переставая сосредотачиваться на себе и всецело отдаваясь помощи другим, мы гораздо лучше узнаём свои достоинства и недостатки, а зачастую и открываем в себе совершенно новые качества. Например, социальное волонтерство учит состраданию и милосердию, а экологическое — видеть и любить красоту природы. Как правило, приобретенные однажды опыт и навыки значительно меняют мировоззрение человека и его отношение к собственному окружению. Кроме того, работа волонтером дает прекрасную возможность найти единомышленников.

Образование и развитие

Практика волонтерства, помимо очевидного опыта общественной деятельности, также может стать отличной рекомендацией при поступлении в вуз или приеме на работу. Добровольческая деятельность помогает определиться с профессией или родом занятий, способствует налаживанию и поддержанию необходимых для карьеры связей, помогает осваивать принципы организации как малого, так и большого количества людей, умение ими руководить при любых обстоятельствах.

Уверенность в собственных силах

Само по себе понимание сопричастности к масштабным проектам, приносящим колоссальную пользу миру и обществу, дает человеку уверенное осознание собственной значимости. Кроме этого, волонтерство способно удовлетворять потребность каждого из нас «быть хорошим» (порой что только не делается ради этого). Многие мудрецы считали, что человек может обретать истинное счастье и гармонию, лишь помогая себе подобным и проявляя любовь ко всему живому. Волонтерство в полной мере позволяет это осуществлять. Помните, что уборка мусора в ближайшем лесопарке или выгуливание собаки из приюта меняют будущее столь же успешно, как и спасение синих китов близ Антарктики.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические онлайн-мероприятия. Например, 12 декабря состоится вебинар «Краски жизни». Психолог поможет разобраться в причинах проблем, найти способы их преодоления, научит с помощью цвета и рисунка регулировать свое психоэмоциональное состояние.