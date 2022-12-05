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Легендарная Филатовская больница, российский лидер в области детской помощи, отмечает очередной юбилей

Марьяна Шевцова
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Легендарная Филатовская больница, российский лидер в области детской помощи, отмечает очередной юбилей
Главный врач Детской городской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова Антонина Чубарова в своем рабочем кабинете. По ее словам, медучреждение стало для многих его сотрудников не просто местом работы, а настоящим вторым домом / Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы
Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица, 15с3 Карта всех событий

6 декабря Детской городской клинической больнице им. Н. Ф. Филатова исполнилось 180 лет. Как развивается учреждение, «Вечерней Москве» рассказала его главный врач Антонина Чубарова.

— Антонина Игоревна, расскажите, как появилась в Москве первая детская больница им. Н. Ф. Филатова?

— В первую очередь благодаря неравнодушию медиков, поддержке московских властей и спонсоров, как сказали бы сегодня. Вопрос о необходимости открытия больницы подняли сами врачи: в середине XIX века до шестилетнего возраста доживала приблизительно половина родившихся детей. Тогда генерал-губернатор Дмитрий Голицын организовал сбор средств среди московских меценатов. Собрали 1655 рублей серебром и купили здание для больницы на улице Малой Бронной. А 6 декабря 1842 года больница открыла свои двери для первых пациентов. Еще через пять лет там начали принимать грудных детей — такого тогда не делали нигде в мире. Даже в детской больнице Парижа лечили только тех, кому больше трех лет.

— Какие отделения впервые появились в детской Филатовской больнице?

— Именно в Филатовской зарождалась детская хирургия. Когда в конце XIX века клиника переехала на Садовую-Кудринскую, здесь сразу был построен специальный хирургический корпус — явление по тем временам просто исключительное. Именно с тех пор детская хирургическая служба нашей больницы — одна из лидирующих в стране.

У нас в больнице появилось и первое в стране отделение патологии новорожденных и недоношенных с реанимацией в многопрофильном стационаре.

Также нашими врачами накоплен колоссальный опыт в выхаживании детей с низкой и экстремально низкой массой тела. Нынешним летом наши врачи выходили девочку, которая родилась с весом в 380 граммов. Представляете, они практически совершили невозможное! А еще в Филатовской впервые в стране начали делать эндоскопические операции детям.

— Какие отделения остаются единственными в Москве и по сей день?

— Если говорить о Москве, то только в Филатовской больнице есть детские отделения микрохирургии, токсикологии, рентгенохирургических методов диагностики и лечения, а также радиоизотопной диагностики.

— Врачи вашей больницы проводят немало уникальных операций. Расскажите о них.

— Прежде всего, это операции в области торакальной хирургии и хирургии новорожденных. Операции по элонгации пищевода и кишечника, а также операции на трахее и гортани с использованием метода ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации. — «ВМ»). Применение ЭКМО во время хирургического вмешательства — это авторское изобретение наших врачей, которое в 2012 году было отмечено премией «Призвание».

Кроме того, методика резекции трахеи в условиях ЭКМО пять лет назад была удостоена премии правительства Москвы в области медицинских технологий. Этим летом наши хирурги во главе с профессором Александром Юрьевичем Разумовским провели двухмесячному мальчику такую операцию, но уже эндоскопическим методом.

— В больнице же оказывают высокотехнологичную помощь?

— Несомненно. Это и эндоскопические операции, и операции в условиях ЭКМО, и практически вся хирургия новорожденных, и рентгенэндоваскулярная хирургия. То есть те, которые выполняются через внутренний просвет вен или артерий без хирургических разрезов под местной анестезией и под контролем рентгенологического оборудования. Все кардиохирургические операции тоже делаются с использованием высоких технологий. Сюда же относятся и микрохирургические операции, и коррекция деформации позвоночника.

— Какие традиции сохраняются в больнице почти два века?

— Стоит отметить университетские традиции. Как и прежде, сейчас наш коллектив тесно связан с 14 кафедрами нескольких вузов и научных институтов, у нас работают 40 докторов и 128 кандидатов меднаук. Научная школа — не только сложившаяся система взглядов в определенной области, но и передача культурных ценностей, формирование профэтики, принципов организации работы, направленной на слияние науки и практики.

И наша особая атмосфера — это тоже традиция. У нас часто лечатся семьями, бывает так, что мамы приводят детей к врачам, у которых они раньше лечились сами. Наши сотрудники становятся не просто врачами, а друзьями. Лечат у нас тоже семьями, целыми династиями. То есть для нас, врачей, Филатовская — не просто место работы, а наш второй дом. Мы говорим «дома, в Филатовке», чувствуя, что родная больница — место, где тебя поймут, научат и поддержат.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За последние 10 лет в Детской городской клинической больнице им. Н. Ф. Филатова пролечены 250 тысяч детей, выполнено больше 150 тысяч операций, амбулаторно были проконсультированы около двух миллионов пациентов.

В настоящее время в больнице работают 1115 сотрудников, среди которых — 331 врач, 512 специалистов среднего медицинского персонала. Кроме того, в медучреждении трудятся 40 докторов наук и 128 кандидатов медицинских наук.

ДОСЬЕ

Чубарова Антонина Игоревна с отличием окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова по специальности «педиатрия». После этого окончила клиническую ординатуру и аспирантуру.

Защитила диссертацию на соискание степени кандидата меднаук. Ранее работала врачом-педиатром в больнице № 67, а также преподавала на кафедре детских болезней. Филатовскую больницу возглавляет с 2015 года. Автор 178 печатных работ, награждена почетной грамотой президента РФ и другими наградами.

ИСТОРИЯ

Больница стала местом, где зарождалась российская педиатрия. С 1846 года в ней проводились практические занятия студентов-медиков Императорского Московского университета. Там учились будущие звезды мировой медицины, к примеру, Николай Склифосовский и Нил Федорович Филатов. Последний после окончания университета больше 16 лет проводил занятия в больнице на Бронной. Его вклад в историю и педиатрию огромен. Именно поэтому в 1922 году больница была названа в честь этого выдающегося медика.

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