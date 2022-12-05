Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Подопечные ветераны с годами стали для медсестры близкими друзьями

Альфия Камилова
Город
Подопечные ветераны с годами стали для медсестры близкими друзьями
Медсестра Наталья Путилина — одна из победителей конкурса «Лучший по профессии» / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В Московском доме ветеранов прошел конкурс лучших в профессии. Среди победителей — медсестра с 32-летним стажем Наталья Путилина, которая более 15 лет ухаживает за ветеранами Отечественной войны. Некоторые из подопечных живут в ее родном районе Аэропорт.

Медицинскую сестру надомного обслуживания Наталью Путилину коллеги называют Солнышком. И не только благодаря ярко-рыжему цвету волос, но и потому, что она умеет согреть словом, поддержать советом, своевременно прийти на помощь.

— Каждый день я навещаю шестерых ветеранов Великой Отечественной войны. Они очень отзывчивые и добрые люди, — рассказывает Наталья Борисовна. — Мы с ними занимаемся лечебной физкультурой, делаем дыхательную гимнастику. Уколы и физиотерапия — по назначению врача. А душевные разговоры у нас — традиция. Мы уже давно вышли из формата медсестра — пациент. Сейчас мы если не семья, то очень близкие люди. Всегда поздравляем друг друга с праздниками. Я на 9 Мая покупаю цветы и прихожу в гости. А мой сын к ним приходит, например, починить телефон.

У Натальи Борисовны два сына, старший, Андрей, был мобилизован 26 сентября.

— Повестку сын нашел в почтовом ящике, — вспоминает Путилина. — Сразу сказал: «Пойду в военкомат». Сначала зашел в храм на Соколе, а затем пошел в военкомат. Мы его ждем. Я, родные, друзья и малая родина — наш район Аэропорт, где каждый метр — это целая история. Вот, к примеру, дом № 75 на Ленинградском проспекте строился при Сталине. Даже во время войны стройка продолжалась.

А новоселами в нем стали бывалые фронтовики. Наверное, поэтому коренные жители Аэропорта — все патриоты.

Кстати, дом называют «генеральским». И у меня тоже есть подопечные, которые уже не одно десятилетие живут в этом доме. Настоящие герои, на которых нужно равняться.

В ТЕМУ

Московский дом ветеранов войн и Вооруженных сил функционирует как единый комплекс социально-медицинского, культурно-досугового и бытового обслуживания ветеранов Москвы. Предназначен для медико-социальной реабилитации и оздоровления ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, ветеранов военной службы и других.

Профессии Ветераны Район Аэропорт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте