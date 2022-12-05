Подопечные ветераны с годами стали для медсестры близкими друзьями

Медсестра Наталья Путилина — одна из победителей конкурса «Лучший по профессии» / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В Московском доме ветеранов прошел конкурс лучших в профессии. Среди победителей — медсестра с 32-летним стажем Наталья Путилина, которая более 15 лет ухаживает за ветеранами Отечественной войны. Некоторые из подопечных живут в ее родном районе Аэропорт.

Медицинскую сестру надомного обслуживания Наталью Путилину коллеги называют Солнышком. И не только благодаря ярко-рыжему цвету волос, но и потому, что она умеет согреть словом, поддержать советом, своевременно прийти на помощь.

— Каждый день я навещаю шестерых ветеранов Великой Отечественной войны. Они очень отзывчивые и добрые люди, — рассказывает Наталья Борисовна. — Мы с ними занимаемся лечебной физкультурой, делаем дыхательную гимнастику. Уколы и физиотерапия — по назначению врача. А душевные разговоры у нас — традиция. Мы уже давно вышли из формата медсестра — пациент. Сейчас мы если не семья, то очень близкие люди. Всегда поздравляем друг друга с праздниками. Я на 9 Мая покупаю цветы и прихожу в гости. А мой сын к ним приходит, например, починить телефон.

У Натальи Борисовны два сына, старший, Андрей, был мобилизован 26 сентября.

— Повестку сын нашел в почтовом ящике, — вспоминает Путилина. — Сразу сказал: «Пойду в военкомат». Сначала зашел в храм на Соколе, а затем пошел в военкомат. Мы его ждем. Я, родные, друзья и малая родина — наш район Аэропорт, где каждый метр — это целая история. Вот, к примеру, дом № 75 на Ленинградском проспекте строился при Сталине. Даже во время войны стройка продолжалась.

А новоселами в нем стали бывалые фронтовики. Наверное, поэтому коренные жители Аэропорта — все патриоты.

Кстати, дом называют «генеральским». И у меня тоже есть подопечные, которые уже не одно десятилетие живут в этом доме. Настоящие герои, на которых нужно равняться.

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Московский дом ветеранов войн и Вооруженных сил функционирует как единый комплекс социально-медицинского, культурно-досугового и бытового обслуживания ветеранов Москвы. Предназначен для медико-социальной реабилитации и оздоровления ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, ветеранов военной службы и других.