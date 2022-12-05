Имена героев навсегда останутся в памяти потомков

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музей Победы на вечное хранение передали биографию московского ополченца Алексея Венина. Его история пополнила базу данных Всенародного исторического проекта «Лица Победы».

Биографию Алексея Григорьевича Венина передал внучатый племянник добровольца. Известно, что красноармеец служил в 973-м артиллерийском полку 6-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения. После его ухода на фронт семья получила всего лишь две весточки: 18 и 27 сентября 1941 года. Алексей Григорьевич считался пропавшим без вести. Дома у него остались жена и годовалая дочь.

История жизни Алексея Венина теперь пополнит базу данных Всенародного исторического проекта «Лица Победы», который Музей Победы запустил к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В виртуальный архив вместимостью 150 миллионов «дел» каждый желающий может поместить сведения о своих родственниках, живших в эти суровые годы.

— Мы хотим создать полный портрет поколения, победившего нацизм, поэтому собираем истории не только тех, кто воевал на фронте, но и ополченцев, тружеников тыла, — рассказал руководитель проекта «Лица Победы» Андрей Широков. — Одна из самых запомнившихся мне историй попала к нам полгода назад. Женщина во время войны работала на заводе и, несмотря на такой тяжелый труд, все четыре года была донором крови. Вот такие истории личного подвига нам очень важны.

Часто фотографии героев сохраняются в единственном экземпляре, поэтому в цифровой архив музея помещаются отсканированные снимки. Благодаря поддержке Центров государственных услуг «Мои документы» передать историю в музей можно в ближайшем МФЦ.

Андрей Широков уточнил, что очень важно собрать информацию о людях, ковавших Победу, сейчас, чтобы память о них не исчезала. Сейчас в исторический депозитарий передано более миллиона биографий, и фонд продолжает пополняться.

Прочесть истории героев Великой Отечественной войны и увидеть их фотографии можно не только в зале музея, но и на портале Лицапобеды.рф. Проект показывает, что каждый человек, переживший это непростое время, внес свой вклад в победу над нацизмом.

ИСТОРИЯ

Формирование дивизий народного ополчения в Москве началось 1 июля 1941 года. Военное командование предполагало, что в столице в ряды добровольцев вступят порядка 200 тысяч горожан и 75 тысяч жителей Подмосковья. Но желающих защищать Родину оказалось почти 400 тысяч. Всего за пять дней в Москве сформировали 12 стрелковых дивизий для отправки на фронт.