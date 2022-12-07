С Добрыми делами по пути: новый тематический поезд запустили в метро

Волонтер Илья Зубрилин во время запуска нового тематического поезда метро «Помогать по пути» / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Во вторник, 6 декабря, на Арбатско-Покровскую линию вышел новый тематический состав «Помогать по пути».

Торжественный запуск доброго поезда состоялся в электродепо «Измайлово».

— Московским метро пользуется практически каждый житель столицы, поэтому по задаче мэра Москвы мы проводим здесь важные социальные проекты — так о них узнают как можно больше людей. Сегодня на Арбатско-Покровскую линию вышел поезд «Помогать по пути» — пассажиры могут познакомиться с благотворительными организациями и поддержать их прямо в дороге. Это уже двенадцатый тематический состав, который мы запускаем в этом году, он будет курсировать до июня 2023 года, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По внешнему виду поезда можно, не задумываясь, сказать — это самый добрый состав метро. Украшают его сердечки — символ добра и неравнодушия. А внутри пассажиры могут познакомиться с деятельностью некоммерческих организ аций, которым можно помочь с помощью благотворительного сервиса на mos.ru или присоединиться и стать добровольцем.

— Москва — добрый город, в котором живут люди с неравнодушными сердцами. И я очень рада, что мы запускаем поезд добра, взаимопомощи, ведь помогать по пути — это просто, — отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

По ее словам, благодаря тематическому составу еще больше горожан узнают, как помочь другим и сделать что-нибудь доброе. Сегодня на сайте благотворительного сервиса на mos.ru представлено более 65 проверенных и надежных некоммерческих организаций. Среди них — благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».

— Мы благодарны правительству Москвы за поддержку, и я призываю всех вместе с нами делать добрые дела, а поезду желаю счастливого пути, — сказал на запуске состава вице-президент фонда Андрей Карпенко.

То, что помощь москвичей действительно доходит до адресатов, подтверждает подопечная фонда «Женщины за жизнь» Елена Гордеева. Когда она оказалась в трудной жизненной ситуации, ей помогли волонтеры, а средства для ее семьи были собраны на mos.ru.

— Спасибо всем неравнодушным гражданам нашего города, которые поддерживают благотворительные программы, — поблагодарила москвичей Елена.

Всего на сегодняшний день с помощью сервиса собрано уже более 40 миллионов рублей благотворительных пожертвований.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

До 20 декабря пассажиры подземки могут поближе познакомиться с работой производителей пищевых продуктов. Тематическая выставка открылась в переходе между станциями «Выставочная» и «Деловой центр». На кадрах — самые интересные факты жизни предприятий.

КСТАТИ

Экспозиция поезда рассказывает о развитии волонтерской деятельности в столице. Перейдя по специальному QR-коду, пассажиры узнают адрес волонтерского центра и афишу мероприятий.

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В 2022 году в пуле городских проектов, посвященных благотворительности, появилось стратегическое бюро «Центр внимания». В его стиле оформлен состав.