Парк украсили экотропа и искусственные холмы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Северодвинской улицы Карта всех событий

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 11 декабря председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал о развитии парка «Яуза». Городской парк «Яуза» продолжает расти и развиваться. В нем появляется все больше и больше новых маршрутов, троп и мест для спокойного отдыха на природе.

— На участке вдоль Северодвинской улицы появились тропа здоровья и ландшафтный парк. Семь сегментов тропы на любой вкус: кора лиственницы, мульча, песок, керамзит, еловые шишки, морская галька и щепа сосны. Обустроена тропа на полуострове между старым и новым руслами реки Яузы, — рассказал Алексей Шапошников.

Ландшафтный парк — это искусственно созданные холмы, вокруг которых вьются дорожки из природного материала — гравийного отсева.

Парк «Яуза» — это народный парк, потому что все инициативы реализуются в нем на основании пожеланий граждан. С 2016 по 2022 год специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы благоустроили пространство общей площадью более 223 гектаров. В парке, который ранее представлял собой разрозненные и достаточно стихийные природные территории, появились новые достопримечательности и пешеходные маршруты. Благоустройство парка выполнено более чем на 60 процентов. Завершены работы по обустройству двух участков, где обновили все дорожки и тропинки, провели озеленение, установили освещение.