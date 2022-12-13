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Приметы и советы

Открываем крупные научные центры

Василиса Чернявская 
Город
Открываем крупные научные центры
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Во вторник, 13 декабря, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал «Вечерней Москве» о строительстве уникальных объектов в столице. Среди них — крупные научные центры.

Ежегодно в столице пополняется «копилка» уникальных зданий и сооружений. Среди них — выставочные, спортивные и научные центры. Так, новое здание появится на территории ВДНХ. Оно строится на месте павильона № 19, возведенного еще в 60-х годах прошлого века.

— Здание получит уникальную консоль, которая будет выступать вперед на 53 метра, — рассказал Игорь Войстратенко. — С двух сторон фасад сделают стеклянным.

Под консолью организуют универсальное выставочное пространство, которое сможет трансформироваться для экспозиций, кинопоказов, концертов и других мероприятий.

— На этажах павильона разместят крупнейшую в России выставку, посвященную освоению ядерной энергии, — добавил он. — Кроме того, заработают лекторий, творческие лаборатории, читальный сад, офисы и кафе.

Эксплуатируемую кровлю озеленят. Также здесь откроется смотровая площадка с рестораном.

Еще один уникальный объект строят в Гагаринском районе столицы. Вместо снесенной гостиницы на улице Косыгина появится штаб-квартира «Яндекса». В офисном центре будет пять подземных этажей, на которых в том числе разместятся парковка и арендные площади для кафе, салонов красоты, аптек и других предприятий торговли и услуг.

Фасады облицуют титановыми панелями светлого оттенка. У здания делового комплекса запроектировано три крыла, объединенных центральным атриумом со стеклянной крышей. Помимо офисов компании, предусмотрено два конференц-зала, образовательный комплекс с лекторием, библиотекой и учебными аудиториями.

— Также на территорию офисного центра переедет музей компании, — отметил Игорь Войстратенко.

Прилегающую территорию между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича благоустроят. Для москвичей появится новый парк, в котором установят спортивные и детские площадки. Один из крупнейших научных центров строится в районе Филевский Парк. Национальный космический центр будет включать в себя несколько зданий переменной этажности. Самое высокое — 47 этажей.

— Доминантой комплекса станет треугольная 288-метровая башня со шпилем, напоминающая ракету, установленную на стартовой площадке, — сообщил глава комитета.

В корпусах центра разместятся предприятия ракетно-космической промышленности, конструкторские бюро и опытные производства. Фасады комплекса оформят в едином стиле, с использованием стекла и тонких алюминиевых пластин. В башне начнет работу Центр управления полетами Роскосмоса. Помимо этого, возводятся конгрессно-деловой центр и подземная автостоянка. Здания Национального космического центра объединят пешеходной галереей.

Уникальной можно назвать и реставрацию здания 1927 года, расположенного на углу Никитского переулка и Тверской улицы. Фасады Центрального телеграфа приобретут оригинальный вид. Реставраторы воссоздадут металлический остекленный глобус, обновят герб СССР и надпись «Телеграф». Также будут отремонтированы часы с колоколом. Внутри здания восстановят изначальную планировку.

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