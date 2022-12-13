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Каток для танцев на льду готов

Василиса Чернявская 
Город
Каток для танцев на льду готов
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В районе Коптево устроили ледовый каток. На занятия ждут горожан и воспитанников местной спортшколы.

Ярмарочная площадка в парке «Бригантина» появилась в Коптеве два года назад. Для торговых мест здесь возвели здание, напоминающее средневековый замок. Рядом работает бесплатный каток, обустроены спортивная и детская площадки, шале для мастер-классов.

К нынешнему сезону на катке готовились два месяца. Смонтировали коробку, поставили защитный борт. Следующим этапом стала укладка специальной подложки — она необходима для того, чтобы позже «наращивать» на ней искусственный лед.

— Монтажники застелили ледовые маты с хладагентом, — рассказывает о процессе обустройства катка администратор площадки Владислав Дегтярь. — Пара недель ушла на проверку, после начали намораживать лед. На него нанесли разметку для детской хоккейной команды. Она тренируется три дня в неделю.

Зимние перепады температур такой площадке не страшны. Даже в плюс 10 искусственный лед сохранит свои свойства. Ледовар Александр Соха полирует зеркальную поверхность, проезжая по ней на специальном комбайне.

Для того чтобы посетить бесплатный сеанс на катке, нужно пройти онлайн-регистрацию в приложении или на сайте «Московских сезонов». По будням каток работает с 11 до 22 часов, а в выходные готов к приему гостей на час раньше. Сеансы длятся по полтора часа, между ними предусмотрен перерыв для очистки льда.

Для малышей есть милые помощники — разноцветные пингвинчики, держась за которых, намного проще делать первые шаги на льду. Пингвинов, кстати, нарядили в шапочки с помпончиками и шарфики. Так помощники дольше прослужат, а шерстяной головной убор защитит от сколов краски при падении.

При катке работает большой павильон проката фигурных и хоккейных коньков — 250 пар доступны в аренду. Есть все размеры — от 27-го для малышей до 47-го для мужчин. Для сопровождающих детей родителей, бабушек и дедушек есть даже специальные валенки. Их подошвы не скользят по льду и в то же время не царапают ледовое покрытие. Помогут сориентироваться на льду, подобрать нужный размер десять сотрудников проката. А еще здесь можно бесплатно заточить свои коньки.

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