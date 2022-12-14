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Утвердили налоговые льготы для авиаперевозчиков

Алексей Хорошилов
Город
Утвердили налоговые льготы для авиаперевозчиков
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На заседании Мосгордумы депутаты приняли закон о налоговых льготах для отечественных авиаперевозчиков и лиц, участвующих в создании инновационных научно-технологических центров.

— Предлагается установить льготы для самолетов, которые будут перерегистрированы с иностранных лизинговых компаний в Российскую Федерацию. Существенная часть парка российских авиакомпаний зарегистрирована сейчас в собственности лизингодателей из недружественных стран. В связи с введенными санкциями идет перерегистрация этих самолетов в Россию, включение их в реестр воздушных судов РФ, — сообщила на заседании министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Согласно российскому законодательству, самолет является недвижимостью. Закон предполагает освобождение самолетов от налога на имущество организаций и снижение в 100 раз ставки по транспортному налогу.

Также, согласно принятому закону, от уплаты налога на имущество организаций освобождаются лица, участвующие в создании инновационных научно-технологических центров в отношении объектов недвижимого имущества. Льгота устанавливается на 10 лет, начиная с 1 января следующего года. Эта инициатива должна повысить инвестиционную привлекательность инновационных центров и способствовать развитию их инфраструктуры.

На заседании депутаты Мосгордумы также одобрили изменения в городской Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым вводятся штрафы для индивидуальных предпринимателей и юрлиц, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки между Москвой и Подмосковьем. Штрафы вводятся за нарушения в сфере транспортного обслуживания и составляют от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч — для юридических лиц.

Изменения касаются так называемых смежных межрегиональных маршрутов между Москвой и областью. Таких маршрутов 84, на них работает 31 перевозчик, 863 транспортных средства.

— Федеральный закон предусмотрел возможность субъекту установить свои требования, и Москва приняла соответствующее постановление. Требования были утверждены еще в 2014 году, но никаких санкций за их невыполнение установлено не было, — отметил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.

Согласно этому постановлению, перевозчики обязаны обеспечивать работу системы контроля температуры воздуха, информационного табло, оборудования для безналичной оплаты проезда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шапошников, Председатель Мосгордумы:

— Столичный общественный транспорт всегда был лидером по уровню качества, безопасности и доступности. Между Москвой и Московской областью существует множество смежных маршрутов, предусматривающих колоссальный пассажиропоток. Уверен, что введение административной ответственности за несоблюдение требований в сфере транспортного обслуживания позволит повысить качество и безопасность предоставляемых транспортных услуг для наших граждан.

Мосгордума Алексей Шапошников Льготы
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