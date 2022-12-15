Маломобильным горожанам — безбарьерные квартиры

Оснащение адаптированного жилья / Фото: Департамент строительства города Москвы

Одним из важных принципов при реализации программы реновации является создание безбарьерной среды. По сути она облегчает жизнь не только инвалидам, но и всем горожанам.

Если смотреть на проблему шире, то к маломобильной категории людей можно отнести в том числе временно ограниченных в передвижении граждан (например, с переломом ноги), туристов с багажом, маму с коляской. То есть все в той или иной степени являются заинтересованными в создании и поддержании безбарьерной инфраструктуры.

Примеров дружелюбной среды уже немало: низкий уровень пола в наземном транспорте и места для крепления инвалидных колясок, лифты и Центр обеспечения мобильности пассажиров в метро, визуальные и тактильные средства информации в соцобъектах. В поликлиниках кабинеты наиболее востребованных специалистов размещают на первых этажах.

В сфере жилья безбарьерная среда начинается от входа во двор. Согласно строительным нормам и правилам на придомовой территории устанавливаются низкие бордюры, уклоны пешеходных дорожек и тротуаров на дворовой территории не превышают 2–5 процентов — движение инвалидных и детских колясок под таким углом контролируемо и безопасно.

Вход в здания, полы вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах новостроек делают в один уровень с поверхностью земли. В зданиях устанавливают современное лифтовое оборудование, приспособленное для маломобильной категории граждан.

На этажах жилых домов в случае угрозы пожара предусмотрено специальное место для инвалидов-колясочников, где они смогут находиться в безопасности до двух-трех часов благодаря системе дымоудаления и дождаться эвакуации.

Помимо безбарьерного пространства в доме и во дворе в новостройках программы реновации проектируют квартиры, которые приспосабливают для комфортной жизни инвалидов-колясочников. Такие квартиры в основном располагаются на первых пяти этажах новостроек, причем на одном этаже может расположиться только одна такая квартира.

В старых домах эти люди были отрезаны от внешнего мира и не имели возможности выйти на улицу, свободно передвигаться по квартире, выйти на балкон или даже за пределы своей комнаты. Дома с такими квартирами строятся в районах с реальной потребностью в них.

Чтобы получить такую квартиру, участнику программы реновации необходимо иметь индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида. В документе должна быть отметка о необходимости специального оборудования в квартире.

В столице построены уже 226 домов по программе реновации. В них обустроены более чем 380 квартир для маломобильных москвичей.

— Всего в рамках программы реновации необходимо переселить более 4 тысяч маломобильных граждан, из них более 200 человек уже получили новые обустроенные квартиры. В более чем 90 новостройках предусмотрено 380 квартир для маломобильных групп населения. Таким образом, более 40 процентов домов имеют специально обустроенные квартиры, — сообщал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В новых домах в вестибюле устанавливается пандус, а дверные проемы и коридоры делаются шире обычных. Подъезды оснащены тревожной кнопкой.

Помимо этого входная дверь должна быть оборудована дополнительными ручками, двумя глазками на высоте 1,2 и 1,4 метра, а розетки и квартирный щиток устанавливают не выше 0,8 и 1,2 метра от пола соответственно. В квартире коляска может беспрепятственно заезжать в любую комнату и на балкон, глубина которого должна быть не менее 1,4 метра.

Как отметили в столичном Департаменте строительства, еще одной из отличительных особенностей квартир для инвалидов являются увеличенные санузлы. В ванной обеспечен доступ для инвалида-колясочника к запорной арматуре и счетчикам, установлены поручни для унитаза и ванной.

Таким образом, программа реновация вносит ощутимый вклад в развитие концепции безбарьерного города, создавая комфортные условия для всех категорий москвичей, начиная от специально оборудованных квартир и заканчивая доступными дворовыми территориями.

ВСЕ НЮАНСЫ ПРЕДУСМОТРЕЛИ

Александр Козлов, председатель комиссии по Государственному строительству и местному самоуправлению:

— Сразу после принятия городской программы реновации ветхого жилья на площадке Общественной палаты Москвы мы начали обсуждать вопрос о необходимости планирования специальных удобных и комфортных квартир для жителей с ограничениями по здоровью. Мы понимали, что таких людей в городе много и они нуждаются в нашей заботе и внимании. Хотелось создать им удобные и комфортные условия проживания. И очень важно, что к обсуждению программы были привлечены профильные общественные организации и благотворительные фонды, сами граждане, которые подробно поясняли, что нужно учесть при строительстве новых квартир для разных категорий инвалидов. Все эти нюансы были приняты и учтены Департаментом градостроительной политики, Департаментом строительства и Фондом реновации. И при возведении новых многоквартирных домов они строго ориентировались и ориентируются на нужды инвалидов. Безусловно, был проведен аудит, чтобы четко понимать, в каком доме какое количество квартир для инвалидов нужно возводить. Всего в рамках программы реновации более 4 тысяч инвалидов должны переехать в новые квартиры, а уже более двух сотен из них отметили новоселье.

Мы с коллегами несколько раз проверяли такие квартиры. Они соответствуют всем параметрам, прописанным и в нормативной базе, и в пожеланиях граждан.

Александр Козлов, председатель комиссии по Государственному строительству и местному самоуправлению: / Фото: Департамент строительства города Москвы

Валерий Теличенко, Председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, Президент Национального Исследовательского Университета «Московский Государственный Строительный университет»:

— Если говорить о комфорте и удобстве для инвалидов, то в первую очередь это создание безбарьерной среды для них, это забота о тех, кто ограничен в передвижении. А таких среди москвичей немало. Знаю случай, когда женщина в инвалидном кресле после переселения в новостройку целые дни проводит на улице, радуясь жизни, потому что живя в пятиэтажке, она была лишена этого многие годы.

В рамках общественного контроля мы осматриваем новые многоквартирные дома, в том числе на соответствие требованиям безбарьерной среды как в местах общего пользования, так и в квартирах, которые специально проектируются под нужды инвалидов. В них более широкие дверные проемы, специальные поручни в санузлах, выключатели, ручки дверей, даже дверной глазок расположен так, чтобы им без проблем мог пользоваться человек в инвалидной коляске.

Я уже не раз говорил, что реновация — социальная программа, ориентированная на москвичей, на то, чтобы создать для них новые удобные и комфортные условия проживания. Сегодня мы видим, что все обещания, данные столичными властями во время обсуждения, воплощаются в жизнь.

Валерий Теличенко, Председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, Президент Национального Исследовательского Университета «Московский Государственный Строительный университет» / Фото: Департамент строительства города Москвы

СПРАВКА

16 квартир оборудуют для маломобильных жильцов в трех жилых корпусах на улице Новохохловской, з/у 1, в районе Нижегородский. В подземном уровне будет автостоянка, куда можно спуститься на лифте. Новостройка имеет хорошую транспортную доступность. В последние годы на территории района было открыто несколько станций. Так, станция метро «Нижегородская» и одноименная станция МЦК расположены в 700 метрах от дома. Завершить строительство планируется в следующем году.