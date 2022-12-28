Гостей фестиваля ледовых скульптур научат создавать шедевры

Москвичка Полина Баранова на фоне ледяной скульптуры, посвященной первому полету человека в космос. Эта выставка проходит в рамках фестиваля «Снег и лед в Москве» на территории парка искусств «Музеон» / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Москва, парк искусств Музеон Карта всех событий

28 декабря в парке «Музеон» стартовал фестиваль ледяных скульптур «Снег и лед в Москве». С участниками мероприятия пообщалась корреспондент «Вечерней Москвы».

«Снег и лед в Москве» — фестиваль ежегодный и проходит уже много лет подряд. Однако в этом зимнем сезоне его переместили с Пушкинской набережной в парк «Музеон». Здесь до 28 января включительно все желающие могут полюбоваться на ледяные скульптуры. Они установлены по всей центральной аллее парка искусств. В первую очередь это изваяния исторических личностей — императора Петра I, полководца Александра Невского, ученого Михаила Ломоносова, космонавта Юрия Гагарина, поэта Александра Пушкина и многих других. Также здесь есть скульптуры, посвященные достопримечательностям страны. Некоторые из скульптур достигают высоты до десяти метров, поэтому впечатлят своей масштабностью и реалистичностью даже самого искушенного зрителя.

— Главная задумка фестиваля — порадовать жителей и гостей столицы такими необычными скульптурами. Лед мы привезли из разных городов России — например, из Челябинска, Ижевска. Многие спрашивают, как сделать так, чтобы скульптуры были такими прозрачными. Для этого мы шлифуем лед и снимаем с него верхний слой, — рассказал художник-скульптор фестиваля Александр Михайлов. Кстати, программа мероприятия не ограничивается одними скульптурами. Через пару дней в «Музеоне» откроется запись на творческие мастер-классы. Все желающие смогут создать собственную скульптуру изо льда или даже снежную крепость — под руководством экспертов.

По словам москвички Полины Барановой, попала она на этот фестиваль совершенно случайно. Пришла сюда после творческого экзамена, который проходил в здании Новой Третьяковской галереи на Крымском Валу.

— Я для себя отмечаю, что этот парк из года в год становится все интереснее. Прогуливаясь здесь, действительно погружаешься в мир искусства. Что касается ледяных скульптур, то мне очень понравилась работа, посвященная первому полету человека в космос, на которой изображен наш национальный герой Юрий Гагарин. Я поражаюсь тому, что изо льда и снега можно создать такие реалистичные фигуры, так детально проработать черты лица. Это очень кропотливый труд, и мне, как творческому человеку, интересно было бы узнать о таком мастерстве как можно больше, — отметила девушка.

Интересно, что возможная приближающаяся оттепель в Москве никак не помешает гостям «Музеона» наслаждаться просмотром скульптур. Существуют уже неоднократно проверенные на практике технологии сохранения льда даже при плюсовой температуре. Так что ни одна скульптура не утратит свой первоначальный вид.

— Приехали погулять по предновогодней Москве — это наша семейная традиция, которой мы придерживаемся уже много лет. Узнали об открытии фестиваля и, несмотря на такой сильный снегопад, решили увидеть своими глазами эти скульптуры. Теперь воспоминания о поездке станут еще более яркими, — рассказала Екатерина Ломанова, которая приехала в столицу из Смоленска вместе с супругом Романом и мамой Татьяной.

Поскольку смоленские гости пробудут в Москве не один день, они решили чуть позже посетить мастер-класс по изготовлению фигур изо льда.

— Отметим таким образом последний день пребывания в столице. А чтобы надолго запомнить этот праздник, сделаем фотографии созданных нами скульптур. Потом похвалимся друзьям, — говорит Екатерина.

Кстати, эта площадка будет работать и 31 декабря, и в первый день Нового 2023 года — с обеда и до 21 часа.

Вход на фестиваль бесплатный. Площадка открыта для всех желающих.

Все активности на фестивале тоже абсолютно бесплатные. Посетителям мастер-классов даже предоставят весь необходимый для работы инвентарь. Здесь также можно побывать на разных активностях, например побродить и сфотографироваться в ледовом лабиринте.

А отогреться после такого увлекательного времяпровождения можно будет в небольших кафе, которые расположены по всему парку «Музеон».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вероника Алфимова, руководитель пресс-службы парка Горького:

— Всего на территории парка искусств «Музеон» расположено около 540 скульптур из различных материалов, которые тридцать лет назад художники изготавливали под открытым небом. Мы продолжаем эту историю с помощью нашего фестиваля. Однако на его территории можно не только увидеть скульптуры и принять участие в творческих мастер-классах, но и покататься на ледяной горке, которая станет отличной альтернативой для тех, кто не умеет кататься на коньках.