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Владислав Овчинский: В Москве построят два образовательных учреждения по городской программе

Павел Гриднев
Город
Владислав Овчинский: В Москве построят два образовательных учреждения по городской программе
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Инвестор на западе и юго-востоке столицы построит два образовательных учреждения, где смогут работать 135 человек. Проект будет реализован в рамках соглашения, подписанного с городом по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). В роли застройщика — компания из структуры ООО «Архплей Девелопмент». Об этом в пятницу, 30 января, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Как уточнил глава ведомства, образовательные комплексы, включающие детские сады и школы, общей площадью 19,9 тысячи квадратных метров, введут в эксплуатацию в конце июня 2025 года. Объекты разместятся в районах Южнопортовый и Филевский Парк.

— Там смогут обучаться 850 детей. Инвестиции в реализацию этих проектов составят 1,2 миллиарда рублей. В результате в городе появится 135 новых рабочих мест, — рассказал Владислав Овчинский.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечивать комплексную застройку новых районов. По ее условиям застройщик частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором строит жилые дома, если дополнительно возводит объект, где впоследствии появятся новые рабочие места.

Условия программы дорабатываются в зависимости от пожеланий и потребностей девелоперов. Например, с осени у застройщиков появилась возможность увеличить предельный срок соглашения по созданию объекта МПТ, который находится в составе жилого здания. Если ранее он составлял от трех до шести лет в зависимости от площади здания, то теперь договор подписывается на время строительства всего дома.

Принять участие в программе вправе не только девелоперы, которые планируют реализацию проекта, но и те, кто уже возводит дома в Москве. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах. Заявки принимаются через онлайн-сервис на столичном Инвестиционном портале.

Строительство Владислав Овчинский Москва
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