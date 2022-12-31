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Сергей Собянин подвел итоги 2022 года

Марьяна Шевцова

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Сергей Собянин подвел итоги 2022 года
Москвичка Анастасия Серебренникова уже посетила площадку фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверской улице / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об основных результатах работы городского правительства в 2022 году и подвел основные итоги всего, что было сделано за эти 12 месяцев.

Москва достойно пережила пандемию, но столкнулась с новыми вызовами. Выступая перед депутатами Московской городской думы, мэр столицы Сергей Собянин отметил, что сейчас военные и добровольцы борются за суверенитет страны.

— Москва и москвичи оказывают постоянную и искреннюю помощь в решении бытовых вопросов военнослужащих, обеспечении необходимыми вещами и снаряжением, — отметил он. — Городские предприятия ведут масштабное строительство оборонительных сооружений в зоне специальной военной операции, а также оказывают значительную помощь городам-побратимам — Донецку и Луганску.

Настроение боевое

Мэр Москвы в этом году дважды побывал в Луганске. Летом он встретился с жителями, проконтролировал работу московских коммунальщиков, строителей, медиков. А недавно Сергей Собянин вновь посетил Донбасс. Главной целью его визита стало общение с военнослужащими, мобилизованными москвичами.

— Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, печки, проводим освещение. Строим медицинские пункты, — поделился тогда мэр итогами своей поездки. — Пообщался с военнослужащими. Встретил бойцов, мобилизованных из Москвы. Настроение боевое.

Санкционная война

По словам Сергея Собянина, помимо вынужденных военных действий, страна и Москва живут в условиях развязанной против нас санкционной войны.

— Замысел тех, кто эти санкции принимал и продолжает плодить, очевиден: вызвать массовое банкротство, безработицу, спровоцировать паралич финансовой системы, создать хаос и поставить нашу страну на колени. Но ничего из этого им не удалось, — подчеркнул он.

Глава города добавил, что за последние 10 лет Россия стала сильнее — как с политической, так и с экономической точки зрения.

Легенда вернулась

Одним из важных событий уходящего года стало открытие завода «Москвич». Легендарный бренд вернулся спустя много лет и уже начал крупногабаритную сборку автомобилей.

Стимул к развитию российского автопрома дали санкции и уход иностранных компаний, в частности французского производителя «Рено», который последние годы владел заводом, а в 2022-м просто бросил его и сотрудников на произвол судьбы. Тогда за дело взялось правительство Москвы и лично Сергей Собянин.

— Мы сохранили завод, коллектив, нашли партнеров, восстановили логистические цепочки. В итоге смогли в кратчайшие сроки вновь запустить завод, — рассказал он.

Сотрудники начали работу над разработкой электрического автомобиля.

Сергей Собянин подвел итоги 2022 года Новые автомобили «Москвич» сошли с конвейера / Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Соцвыплаты увеличатся

Глава города подчеркнул, что победа заключается не только в военных успехах, но и в том, чтобы сохранить привычный ритм жизни столицы, обеспечить реализацию программ развития, своевременно позаботиться о тех, кому нужна наша поддержка.

— В 2023 году социальная направленность политики города будет не только сохранена, но и существенно увеличена, — заверил он.

Медицина будущего

Здоровье жителей столицы всегда было главной заботой власти. В первую очередь стоит сказать о программе модернизации системы здравоохранения.

— Следующие два года станут временем беспрецедентного обновления инфраструктуры московского здравоохранения. В 2023 году мы завершим крупнейшую в истории города программу модернизации амбулаторного звена: полную реконструкцию 201 поликлиники, в которых получают медицинскую помощь почти половина москвичей. Остальные поликлиники и здания, которые не требуют кардинальной перестройки, приведем к современному стандарту, — поделился глава города.

Вторая крупная программа, добавил Сергей Собянин, — строительство 30 новых поликлиник в районах, где их не хватает, — будет завершена в 2024 году.

Помимо этого, большая работа ведется и в стационарах города.

— Несколько месяцев назад мы открыли в клинике имени Ворохобова крупнейший акушерский стационар города для самых сложных случаев беременности. В обычный режим работы перешел новый клинический центр «Коммунарка». В течение ближайшего года — двух лет построим оставшиеся корпуса и тем самым решим проблему доступности стационарной помощи для огромных районов юго-запада Москвы, — сказал мэр Москвы.

Помимо этого, завершен капитальный ремонт большинства корпусов крупнейшего стационара Москвы — Городской клинической больницы имени Боткина.

— Большим событием станет внедрение нового стандарта неотложной помощи, основой которого станут шесть новых скоропомощных корпусов в городских больницах. В этих корпусах в распоряжении врачей будет самое современное диагностическое оборудование и 60 высокотехнологичных операционных, часть из них — гибридные, не имеют аналогов в России, — отметил Сергей Собянин.

Сергей Собянин подвел итоги 2022 года Перинатальный центр Городской клинической больницы имени Ворохобова / Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Меняем облик столицы

Одним из приоритетов работы столичного правительства остается переселение москвичей из ветхого жилья — программа реновации.

— В новых домах уже отпраздновали новоселье и находятся в процессе переезда 100 тысяч жителей пятиэтажек. Задача ближайших лет — после постройки первых стартовых домов выйти на более масштабные объемы, — рассказал мэр.

Но строительство на одной только реновации не заканчивается. В 2022 году набрала масштабы и программа модернизации территорий бывших промзон. На их месте создаются новые рабочие места и жилье.

— В целом реновация хрущевок и депрессивных промзон — крупнейшие градостроительные программы в современной истории Москвы да и, пожалуй, в истории современных крупнейших городов мира. По сути, нам предстоит реорганизовать примерно 25 процентов исторической территории города. Это работа на одно или даже два десятилетия вперед, — заявил Сергей Собянин.

Город станет ближе

Наступающий 2023 год, по словам мэра, станет годом больших перемен в транспортной системе, которые напрямую затронут миллионы людей.

— Главным событием станет завершение гигантской, самой большой стройки за всю историю мирового метростроения — Большой кольцевой линии, — сказал он. — Это 70 километров основного хода под землей, 31 станция, 55 пересадок.

Часть станций БКЛ уже запущены. Остальные участки в высокой степени готовности, на двух проведены технические пуски.

Кроме того, снизится нагрузка на центральных станциях старой Кольцевой линии и на дорогах Москвы.

— И, что тоже важно, БКЛ станет инфраструктурным каркасом для новых радиусов метрополитена: Троицкой, Рублево-Архангельской, Бирюлевской линий, на строительстве которых мы планируем сосредоточиться в ближайшие годы, — добавил мэр столицы.

Также в следующем году новые станции метро будут открыты во Внукове, в районах Лианозово, Дмитровский и Северный.

— Город станет ближе для 500 тысяч москвичей, десятков тысяч жителей Московской области и миллионов пассажиров аэропорта Внуково, — уточнил глава города, добавив, что в 2023 году будут закончены еще два мегапроекта. — Мы запустим два новых диаметра наземного метро — МЦД-3 и МЦД-4. Общая протяженность этих маршрутов составит 171 километр с 80 станциями, из которых 32 станут пересадочными на другие виды рельсового транспорта.

Сергей Собянин подвел итоги 2022 года Станция «Каширская» Большой кольцевой линии метро / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

СЛОВО МЕРА

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Дорогие москвичи! В эти дни мы провожаем 2022-й год, в котором — вопреки всем сложностям и проблемам — нам удалось сделать много хорошего для нашего города.

Наступающий 2023 год Москва встречает созидательным трудом и добрыми делами. И за это я хочу сказать вам огромное спасибо, дорогие мои.

Спасибо за доверие и поддержку, которую чувствую от каждого из вас. Спасибо за заботу, которой вы окружаете каждого, кто сегодня нуждается в помощи.

Спасибо за любовь к Москве и России, которые живут в сердце каждого из нас.

По давней традиции мы стремимся провести новогодние праздники в кругу семьи и самых близких друзей. И, конечно, в эти дни вам будут рады на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Вас ждут нарядно украшенные улицы и замечательные московские парки.

Но не все могут позволить себе отдых и развлечения. Давайте вспомним о тех, кто с оружием в руках защищает суверенитет нашей страны. Пожелаем им мужества, сил и удачи для выполнения своего долга. Дорогие друзья!

Желаю вам, чтобы Новый год принес больше хороших новостей.

Желаю, чтобы он принес больше любви, добра и радости долгожданных встреч с близкими и друзьями.

Пусть исполнятся самые заветные мечты! Здоровья и благополучия вам, дорогие москвичи!

С наступающим Новым годом!

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