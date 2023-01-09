Выиграли борьбу со снегом и морозами

Сотрудник ГБУ «Гормост» Сергей Рожков расчищает от снега Патриарший пешеходный мост возле храма Христа Спасителя. Делается это не только вручную, но и с помощью специальной коммунальной техники / Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Столичные коммунальные службы проработали все праздники в усиленном режиме, а крепкие морозы стали для них проверкой на прочность.

Новогодние праздники — самая горячая пора для всех городских служб. Первая январская декада посвящена усиленной работе по обеспечению жителей мегаполиса теплом, газом, светом и водой. Все системы должны работать штатно, и за их исправностью следят пристально.

— Организованы круглосуточная работа штаба Комплекса городского хозяйства, дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, они работают штатно и в соответствии с действующими регламентами, — отметили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

В состоянии повышенной готовности все эти дни находились почти 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательных подразделений. Они были готовы оперативно выехать на возможные происшествия.

Кроме того, на период праздников были сформированы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад и подготовлены 1,8 тысячи источников энергоснабжения.

Особое внимание уделялось уборке дорог, пешеходных зон и дворов. Службы задействовали все необходимое количество коммунальной техники и рабочих.

Так, для прогулки горожан и туристов своевременно расчищали знаковые места Москвы. Например, мост у храма Христа Спасителя освобождали от снежного покрова и дворники, и малая техника. А на магистралях была задействована крупная техника. В самом начале января снега выпало много, но службы работали, а городской транспорт двигался без всяких остановок.

Внимание уделяли и крышам городских зданий. Ведь на кону — безопасность москвичей. Кровли старались оперативно очищать от снежных масс и сосулек. При этом места проведения работ огораживали.

— Горожан просят быть внимательными и не заходить за оградительные ленты, — отметили в Комплексе городского хозяйства.

— В городе организован строгий контроль за своевременной уборкой кровель домов, выступающих элементов и карнизов, выстроена четкая система мониторинга нарушений, — рассказали в свою очередь в пресс-службе Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ).

В ведомстве напомнили, что за уборку кровель и других элементов от снега и наледи отвечают собственники или правообладатели нежилых зданий и строений. Для этого они должны назначить ответственных, которые не только сформируют бригады из рабочих, но и обеспечат их инвентарем и оборудованием.

Если кровли выходят на улично-дорожную сеть, тротуары или пешеходные зоны, очищать их должны в течение двух суток с момента окончания снегопада.

— Если кровли выходят на другие территории — в течение трех суток, — сообщили в ОАТИ.

За непринятие собственниками зданий и сооружений мер по очистке крыш от снега и наледи предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

— В столичном регионе установилась аномально холодная погода. Специалисты МОЭК, получив прогноз синоптиков, заранее скорректировали температуру в системе отопления. В настоящее время она соответствует погодным условиям и находится на максимальном значении. При этом все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности.