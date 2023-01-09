Фестиваль удивил гостей разнообразной программой

Москвичка Анна Погорельская с дочкой Екатериной на площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» в районе Зябликово, где расположены детские аттракционы, гастрономические шале и павильоны, в которых проходили увлекательные лекции и мастер-классы / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

8 января в столице завершился фестиваль «Путешествие в Рождество». «Вечерняя Москва» подводит итоги зимнего праздника, организованного на городских и районных площадках.

На январских каникулах жителей и гостей столицы ждала культурная, творческая, гастрономическая и благотворительная программа — от театральных постановок и творческих занятий до традиционных угощений и катания на коньках. На фестивале «Путешествие в Рождество» организовали различные мастер-классы, счет которых шел на тысячи. Их тема — многообразие национальных традиций российских регионов.

— Здорово, что на нашей районной площадке в Зябликове можно было познакомиться с рецептами национальных праздничных блюд разных регионов нашей страны, — говорит одна из посетительниц ярмарки на Ореховом бульваре Анна Погорельская.

Вместе с дочкой Катей они прокатились на каруселях и узнали в кулинарной школе, как испечь новогоднее печенье. Обучали здесь также делать настоящие алтайские коврижки, делились секретами травяных напитков.

Особое настроение на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» создавали традиционные и оригинальные украшения и арт-объекты. Дизайнерские ели на Кузнецком Мосту, «сладкие» фотозоны, где есть традиционные русские печатные пряники, и уже полюбившийся многим декоративный торт «Москва» украшали центральные площадки города.

А из регионов в Москву приехала очень важная зимняя делегация — сразу четырнадцать Дедов Морозов из разных уголков России встретились на Манежной площади. Этот первый всероссийский слет Дедов Морозов был даже отмечен как национальный и мировой рекорд. Зимние волшебники побывали в столице по приглашению городского Комитета по туризму.

В течение трех дней — с 5 по 7 января — они гуляли по городу, посещали популярные достопримечательности, рассказывали о новогодних традициях, фотографировались с москвичами и туристами.

— Они проводили мастер-классы, катались на коньках, общались с горожанами и туристами, дарили подарки и делились новогодним настроением, — сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Многие из Дедов Морозов оказались в Москве в первый раз. Сказочные герои рассказывали о традициях — как встречают Новый год на их малой родине и как их там называют. Например, в Бурятии — Сагаан Убген, в Татарстане и Башкирии — Кыш Бабай, а в Кабардино-Балкарии — Уэс Дадэ.

Кроме того, гости фестиваля и сами побывали в роли волшебников, оставляя свои подарки в павильонах «Москва помогает». Оттуда они отправлялись детям военнослужащих и семьям в новые регионы страны. Горожане приносили в павильоны сладости, книжки, настольные игры, а также подарки для участников специальной военной операции: термобелье, носки, варежки, перчатки, стельки и многое другое. Только за декабрьскую неделю фестиваля было собрано свыше 40 тысяч разных подарков.

Порадовать себя и близких можно было на фестивальных ярмарках. По словам продавцов, наибольшей популярностью пользовались сладкие наборы, сувениры и подарки ручной работы из дерева и керамики.

— И хотя фестиваль «Путешествие в Рождество» завершился, он подарил нам всем ощущение тепла, добра и сплоченности, — отметила одна из посетительниц мероприятия Елизавета Перемятова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

19 бесплатных катков на площадках «Московских сезонов» проработают до конца зимы. Викторины ждали юных гостей 21 окружной фестивальной локации. 65 тысяч порций различных блюд и напитков приобрели посетители «Путешествия в Рождество» за первую неделю фестиваля.