«Техностарт»: в Москве начинаются научно-технические конкурсы для школьников

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Центр технического образования Московского дворца пионеров приглашает столичных школьников к участию в конкурсах, посвященных современным информационным технологиям.

Учеников московских школ в возрасте от 7 до 18 лет приглашают поучаствовать в конкурсе цифровых технологий и программирования 24 bit. Состязание традиционно проводится для одиночных участников и команд (до трех человек включительно). Среди номинаций конкурса — графический дизайн, объемный дизайн, виртуальные миры, программный дизайн, видеотехнологии и цифровое фото. Подробнее узнать о соревновании можно на сайте проекта.

Кроме того, школьники попробуют свои силы в состязании «Техностарт». Это конкурс по мехатронике и технологиям цифрового производства. Для участия в нем дети и подростки от 7 до 18 лет готовят тематические проекты по пяти номинациям: «Технологии цифрового производства», «Искусство и технология ArtTech», «Робототехника», «Мехатроника и интеллектуальные системы», «Обучающие и демонстрационные системы». Заявки на участие можно подать на странице «Техностарта».

«Технодром» — соревнование по начальному техническому моделированию, конструированию и дизайну. Оно проводится для юных инженеров — от 6 до 16 лет. В качестве работы принимают изделие, оно может быть представлено в одной из трех номинаций: «Начальное техническое моделирование», «Техническое конструирование» и «Моделирование и конструирование в сфере дизайна и науки». Материал и технологии изготовления — на усмотрение авторов. Допускается использование пластика, картона, бумаги, природных и других доступных материалов, наборов сборно-разборных деталей для конструирования. Изделия должны быть безопасными для авторов и окружающих. Зарегистрироваться на этот конкурс можно, перейдя на сайт городской конкурсной программы «Новые вершины».

Заявки на участие в соревнованиях 24 bit, «Техностарт» и «Технодром» принимаются до 31 марта 2023 года.

На конкурсе визуальных технологий и медиатворчества Digitalстарт московские школьники могут проверить себя в сфере разработки сайтов, графического и объемного дизайна и создания контента для социальных сетей. Москвичи от 6 до 18 лет попробуют свои силы в более чем 10 номинациях: от моделирования 3D-ручкой до графического дизайна и лазерной резки. Изучить все направления и стать участником можно на странице конкурса. Прием заявок продлится до 16 апреля 2023 года.

У московских школьников есть широкий спектр возможностей для развития цифровых, инженерных и медиакомпетенций. Старшеклассники могут получить знания и первые навыки по специальностям из этих сфер в предпрофессиональных инженерных, ИТ и медиаклассах. Ученики основной школы могут пойти в классы IT-вертикали, где изучают робототехнику, большие данные, моделирование и прототипирование, искусственный интеллект. Кроме того, техническим, цифровым и медиатворчествов ребята занимаются во дворцах и центрах творчества.