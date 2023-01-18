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Приметы и советы

Самая длинная синяя линия: Арбатско-Покровскую планируют продлевать

Василиса Чернявская 
Город
Самая длинная синяя линия: Арбатско-Покровскую планируют продлевать
Пассажиры на станции «Площадь Революции» / Фото: Андрей Рудаков / РИА Новости

18 января в истории столичной подземки особая дата — 79 лет назад было завершено сооружение третьей очереди Арбатско-Покровской линии. «Вечерняя Москва» рассказывает об особенностях одной из самых длинных линий в нашем метро.

С момента первых планов и до нынешних дней Московский метрополитен был и остается одной из главных строительных площадок города. Примечательно, что сооружение новых станций не прекращалось даже в годы Великой Отечественной войны. Так, 18 января 1944 года был сдан отрезок Арбатско-Покровской линии. Ее продлили до «Измайловской» (ныне — «Партизанская»).

Самые старые станции линии — «Курская», «Площадь Революции», «Арбатская», «Смоленская» и «Киевская». Над их оформлением работали именитые архитекторы: Леонид Поляков, Алексей Душкин. На отделке не экономили даже в военные годы. Своды украшались лепными орнаментами и росписями, стены — мозаиками. «Площадь Революции» знаменита своими скульптурами. С ними, кстати, связано множество мифов. Их создателем был Матвей Манизер.

— Интернет пестрит небылицами о якобы позировавших для этой станции Матвею Манизеру конкретных людях. В архивах нашей семьи никакой информации по этому вопросу нет — дед не оставил записей об этом. Сын скульптора Гуго Манизер не отрицал возможности того, что Матвей Генрихович мог приглашать кого-то позировать, увидев в жизни определенный типаж, но всегда подчеркивал, что эти фигуры условны и что Матвей Манизер в скульптурах станции «Площадь Революции» создал образ эпохи, — рассказала внучка скульптора Ольга Манизер.

Примечательны и другие станции Арбатско-Покровской линии: рядом с подземными дворцами соседствуют простые платформы. Например, «Измайловская» на востоке города, открытая в начале 1960-х.

Синяя линия, как говорят любители подземных путешествий, полна призраков. Так называют невостребованные заделы под новые станции. Среди них так и не появившаяся на карте столичной подземки станция «Троице-Лыково». Однако сейчас есть конкретный план по продлению линии — ее дотянут до района Гольяново.

У этой линии есть еще пара особенностей. Так, станция «Мякинино» стала первой в системе городской подземки, находящейся на территории Московской области. Есть здесь и самый длинный перегон в нашем метрополитене — «Крылатское» — «Строгино».

ЦИФРА

45 километров составляет протяженность Арбатско-Покровской линии. На ней расположены 22 станции.

Тем временем

Почти 619 тысяч «Троек» привязали пользователи приложения «Метро Москвы» в личном кабинете за прошедший год. 2023-й начался с выпуска тематических карт, посвященных 120-летию академика Курчатова, с изображением редких животных и с дизайном «Поезда Деда Мороза».

КСТАТИ

Самая глубокая станция в Московском метрополитене — «Парк Победы». Длина эскалаторов там составляет 126 метров. Глубже «Парка Победы» только «Арсенальная» киевского метро.

Знаете ли вы, что

Существует поверье, будто лучший способ сдать зачет — потереть нос бронзового пса у «Пограничника с собакой». А чтобы сдать экзамен, нужно подержать пса за лапы.

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