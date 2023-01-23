Медицина будущего: завотделением в флагманском центре имени Вересаева рассказал о новом подходе к оказанию экстренной помощи

Заведующая консультативно-диагностическим отделением филиала № 2 детской поликлиники № 15 Елена Федотова встречает маленьких пациентов / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В столице открыли три детские поликлиники. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в соцсетях. В понедельник, 23 января, первых пациентов приняли в новом корпусе филиала № 2 детской поликлиники № 15.

Новый корпус пристроили к детской поликлинике № 15 в Рогачевском переулке. В пятиэтажном здании медицинскую помощь будут получать 16,5 тысячи маленьких жителей района Бескудниковский. За одну смену врачи смогут принять 250 пациентов. Помимо педиатров во втором филиале поликлиники работают оториноларинголог, офтальмолог, невролог, травматолог-ортопед, врач ультразвуковой диагностики. Согласно новому стандарту их кабинеты расположены так, чтобы снизить вероятность образования очередей.

— В поликлинике установлено современное медицинское оборудование: рентген-аппараты, УЗИ, ЭКГ и другие, — добавил Сергей Собянин. — Кабинет оториноларинголога, например, оснащен ЛОР-комбайном, аудиометром, аудиометрической шумозащитной кабиной, риноларингофиброскопом и скрининговой системой для диагностики слуха у детей.

Новейшее оборудование позволяет проводить наиболее распространенные обследования в филиале районной поликлиники, то есть родителям не придется ехать с детьми на другой конец столицы. Все, что нужно, грамотные специалисты сделают в медицинском учреждении рядом с домом.

— Рабочие кабинеты медперсонала оснащены компьютерами, подключенными к ЕМИАС, а результаты исследований родители могут увидеть в электронной карте, — уточнил глава города.

В здании сделано удобное зонирование. В местах, где посетители ждут приема, поставили кондиционеры, кулеры с питьевой водой и мягкие диваны. Для маленьких пациентов организовали игровые пространства. Интерьеры филиала выполнены в теплых природных тонах. Интуитивно понятная навигация поможет без труда найти кабинет нужного специалиста.

Строители также позаботились о комфорте медперсонала. В новом корпусе есть уютные комнаты отдыха для врачей и медицинских сестер. Здесь они могут перекусить и обсудить рабочие вопросы. Двор у нового корпуса благоустроили. Весной здесь появится больше зеленых насаждений.

К слову, сейчас идет реконструкция основного здания детской поликлиники № 15. После завершения работ его площадь увеличится в 2,5 раза. Это позволит расширить спектр оказываемых медицинских услуг. В общей сложности детская поликлиника № 15, в состав которой входят два филиала, обслуживает 43,3 тысячи юных москвичей районов Бескудниковский, Восточное Дегунино, Коптево и Тимирязевский.

Тем временем в Москве уже завершилась реконструкция двух детских поликлиник: первого филиала поликлиники № 48 в Кузьминках и третьего филиала поликлиники № 125 в районе Бибирево.

— Надеюсь, в обновленных зданиях будет уютно и детишкам, и их родителям, и медицинским работникам, — сказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр, реконструкция детских поликлиник проходит по программе модернизации 201 здания медучреждений города. Из них 77 уже принимают пациентов, в остальных сейчас идут строительно-монтажные работы. Кроме того, столичные власти планируют до 2025 года построить 50 объектов здравоохранения, в том числе около 20 поликлиник.

КСТАТИ

Как сообщил вчера мэр Сергей Собянин, производство медоборудования в Москве за одиннадцать месяцев прошлого года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, выросло больше чем на треть. Свыше 100 столичных предприятий выпускают наборы первой помощи, изделия для остановки кровотечений, аппараты искусственной вентиляции легких, специализированную медицинскую мебель и другое.