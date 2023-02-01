Парламентская библиотека Мосгордумы стала лауреатом премии

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 1 февраля проект, посвященный развитию Парламентской библиотеки Мосгордумы, получил премию. Проект «Парламентская библиотека: открыто» стал лауреатом XVIII премии в области развития общественных связей RuPoR.

— Парламентская библиотека Мосгордумы много лет подряд ведет серьезную культурную, просветительскую и научную работу. Я бы назвал ее настоящим «интеллектуальным центром» Мосгордумы. Библиотека стала авторитетной и весьма популярной в Москве площадкой для проведения тематических круглых столов, конференций и иных мероприятий, — отметил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.

Библиотека стала лауреатом премии в номинации «Культурно-просветительские проекты». Это уже не первая премия RuPoR, в которой отмечают проекты Мосгордумы.

— В декабре 2021 года наши проекты уже становились лауреатами. Тогда в номинации «Антикризисные коммуникации» была отмечена наша работа по цифровизации коммуникаций и законотворческого процесса в Мосгордуме в период пандемии COVID-19, — рассказал заместитель руководителя аппарата Мосгордумы Андрей Сафронов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Бускин, депутат Мосгордумы:

— Наши библиотеки — бесценное хранилище знаний, памяти, истории. И Парламентская библиотека Мосгордумы — один из флагманов среди всех российских библиотек. В книжном фонде представлены издания по парламентаризму, государству и праву, истории, политике, философии и другим отраслям. Это открытое культурное пространство, где регулярно проходят выставки, конференции и другие мероприятия.