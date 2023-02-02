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«Последние дни до снижения температуры»: синоптик Шувалов предупредил о похолодании в Москве

Араз Салехов

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
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«Последние дни до снижения температуры»: синоптик Шувалов предупредил о похолодании в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На следующей неделе в столицу снова придет серьезное похолодание. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— В Москве наступают последние дни до снижения температуры. В пятницу в городе будет еще стоять нулевая температура, — поделился синоптик.

Уже в начале следующей недели температура будет держаться на показателях от минус 6 до минус 9 градусов. К концу недели стоит ожидать осадки в виде мокрого снега и местами дожди. При этом в конце первой декады февраля вернутся морозы до минус 20 градусов, предупредил Шувалов.

Синоптик Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что с 3 февраля в Москве начнется постепенное похолодание, выпадут осадки. По словам специалиста, пятница порадует москвичей небольшими плюсовыми температурами в дневное время, а также снегопадом. А вот с субботы, 4 февраля, в столице начнется похолодание, а также продолжится снегопад, предупредил синоптик.

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