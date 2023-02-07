Как в Москве развивается ювелирный бизнес

Основатель и директор столичной ювелирной мастерской Яна Луговская делает самые разные украшения для искушенных москвичей и жителей других регионов и даже стран: от небольших и тонких цепочек до колец, созданных по индивидуальному эскизу / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Во всем мире отметили Международный день ювелира. Специалисты рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы», как отечественный рынок драгоценных украшений развит в столице.

Гул турбинного мотора бормашины заполняет ювелирную мастерскую в бизнес-центре на Большой Семеновской. Ее основатель и директор Яна Луговская — миниатюрная девушка с уверенным взглядом не по годам опытного специалиста. Патрон с рабочим валом металлического устройства, который держит в руках Яна, развивает высокую частоту вращения. Ногти на тонких пальцах ювелира заклеены пластырем.

— Так не испортится маникюр. Мы же девочки, — улыбается Яна.

Ювелир направляет наконечник бормашины к небольшому кольцу из зеленого модельного воска. Материал для обработки лежит на подушечке, заполненной песком. Микроскопическая стружка от зеленого воска покрывает руки специалиста за секунды. Рабочим валом устройства Яна водит по ободку кольца — формы для будущего украшения.

— Ювелиры работают с красным, синим и фиолетовым воском. Я отношусь к числу тех специалистов, которые работают с зеленым, — отмечает мастер. — Он тверже других, поэтому имеет более высокую температуру плавления. Однако хорошо скалывается при резьбе.

Срезая слой, девушка делает восковое кольцо тоньше. В дальнейшем она вырежет на нем орнамент, который запросил заказчик.

— Затем изготовленную по эскизу восковку — основу для изготовления ювелирного украшения — отправляют на отливку, — поясняет Яна.

В среднем ее ювелирная мастерская принимает от 20 до 30 заказов в месяц. Популярные мотивы в дизайне ювелирных украшений для москвичей — растения, птицы, животный мир.

— В последнее время стали популярны и древние славянские символы, — отмечает мастер.

Золото по-прежнему остается востребованным материалом украшений среди москвичей, говорит специалист.

— Белое, желтое и красное золото 585-й пробы остается ходовым металлом среди жителей не только столицы, но и других городов страны, — соглашается один из основателей ювелирной компании в Москве Тарас Богачев. — Востребованы украшения из платины. Этот материал плотнее золота, поэтому интересен потребителям.

Но главная тенденция ювелирного рынка — повышенный интерес к украшениям из серебра. Так считает генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин.

— Серебро в четыре или пять раз дешевле золота. Именно поэтому этот доступный по цене металл популярен среди людей, чьи реальные доходы в последнее время снизились, — рассказывает Эдуард Уткин. — Кроме того, с серебром начали активно работать молодые и опытные ювелиры, поэтому дизайн украшений из этого металла в магазинах новее и креативнее, чем из золота. А еще в изделия из серебра начали вставлять природные камни, что также подкупает российских потребителей.

Бриллиант — самый любимый драгоценный камень в украшениях. Хотя изумруды и рубины тоже по вкусу россиянам, считает Тарас Богачев.

Однако в отличие от жителей других городов москвичи нередко обращаются к ювелирам с креативными заказами.

— Например, просили сделать подвеску с первым молочным зубом, выпавшим у малыша, — приводит примеры креативных заказов Яна Луговская. — Так можно сохранить важные моменты в чем-то вечном, как украшения.

Претензий к уровню профессиональной подготовки российских ювелиров со стороны российских потребителей не отмечается. Именно поэтому они не боятся обратиться к ювелирам с нестандартными заказами.

Всего в Москве есть порядка семи высших учебных заведений и колледжей, где предоставляют высокотехнологичные площадки для обучения будущих специалистов. Как, например, в Российском технологическом университете — МИРЭА.

— Студенты учатся создавать ювелирные изделия не только руками, но и с использованием современных технологий, — говорит заведующая кафедрой компьютерного дизайна РТУ МИРЭА Ирина Мамедова. — В программе предусмотрено изучение материаловедения и технологий обработки материалов и 3D-моделирование. Будущие специалисты учатся создавать дизайн ювелирных изделий с учетом эргономики, функциональности и эксплуатационных характеристик, часто экспериментируют с новыми материалами или, напротив, воссоздают и переосмысливают старинные техники, декоративные покрытия, конструкции изделий, предлагают новые техники и технологии, ранее не использовавшиеся в ювелирном производстве.

А доцент кафедры «Машины и технологии литейного производства» Московского политехнического университета Дмитрий Бурцев отметил, что профессия ювелира многогранна, каждый может найти в ней что-то свое — заниматься моделированием или механической обработкой.

По данным крупного информационно-консалтингового агентства, с января по июнь прошлого года объем рынка ювелирных изделий увеличился на два процента и составил 152 миллиарда рублей. Но есть тренд на сокращение числа торговых точек ювелирных магазинов. За первое полугодие 2022-го их число снизилось почти на шесть процентов.

Промышленные предприятия столицы могут воспользоваться широким перечнем антикризисных мер поддержки для дальнейшего наращивания объемов производства. Чтобы воспользоваться ими, необходимо направить заявление в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Щербина, председатель Гильдии экспортеров украшений при торгово-промышленной палате:

— В последние годы нашим ювелирам удалось выйти на европейский рынок, но из-за антироссийских санкций отечественный бизнес начал ориентироваться на потребителей Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Особый акцент ставится на страны Ближнего Востока. На развитие ювелирного экспорта повлиял и принятый Госдумой закон о смягчении правил продаж ювелирных изделий на выставках.

Уверен, что отечественные ювелиры еще не раз порадуют иностранцев изобилием качественных украшений.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, за I квартал 2022 года объем бижутерии и изделий из драгоценных материалов увеличился в столице на 18,8 процента по сравнению с показателем 2021 года и на 60 процентов по сравнению с 2020-м — до 10,6 миллиарда рублей. Всего в I квартале 2022 года в городе выпустили 204 тысячи золотых украшений, что на 11,8 процента больше, чем в январе–марте 2021-го.