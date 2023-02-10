Рабочие и инженеры: как горожане трудоустраиваются в перспективную отрасль при поддержке службы занятости

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

Во флагманском центре «Моя работа» 14 февраля пройдет открытый отбор для представителей рабочих и инженерных специальностей. Работодатель предлагает горожанам достойную зарплату, премии, компенсацию расходов на аренду жилья и питание, а также другие бонусы.

— Промышленность — одна из самых перспективных отраслей в 2023 году. Чтобы помочь горожанам оперативно найти работу и профессионально реализовать себя в востребованной сфере, служба занятости населения еженедельно проводит открытые отборы на лучшие предприятия Москвы. Один из них пройдет 14 февраля. На открытом отборе будут представлены вакансии для монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов, инженеров по организации управления производством, инженеров-технологов, контролеров качества и других специалистов. Предприятие предложит зарплату в диапазоне от 50 до 110 тысяч рублей, премии, бесплатное медицинское обслуживание, путевки в санатории, компенсацию питания, дотации на аренду жилья, а также бесплатные занятия спортом. Записаться на открытый отбор можно на сайте центра «Моя работа», — рассказал первый заместитель директора Центра занятости населения «Моя работа» Роман Никитин.

14 февраля соискатели смогут пройти собеседования на вакантные позиции «Государственного научно-производственного предприятия «Регион». Организация ищет контролеров качества, ведущих инженеров по патентной и изобретательской работе, монтажников РЭАиП, инженеров по организации управления производством, инженеров-технологов, операторов станков с ПУ и других специалистов.

Подготовиться к встрече с работодателями кандидатам помогут карьерные консультанты службы занятости. Вместе с ними можно будет составить резюме и проработать самопрезентацию на собеседовании.

Открытый отбор состоится 14 февраля с 14:30 до 16:30 во флагманском центре «Моя работа» по адресу ул. Щепкина, д. 38, стр. 1.

Найти работу на промышленных предприятиях столицы можно и онлайн. Для этого Центр занятости населения «Моя работа» собрал базу актуальных вакансий. Изучить ее и откликнуться на подходящие предложения можно на специальной лендинговой странице.

Один из тех, кто уже нашел работу в промышленности при поддержке службы занятости — Николай Мухин. Раньше мужчина работал автослесарем, но его уволили по сокращению. В отделе кадров ему порекомендовали обратиться в центр «Моя работа». При поддержке столичной службы занятости Николай трудоустроился на крупнейшее промышленное предприятие «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина».

— Карьерный консультант службы занятости помог мне составить актуальное резюме, подобрал подходящую вакансию и направил на собеседование. Специалист очень оперативно связался с отделом по работе с персоналом в интересующей меня организации. Уже через несколько дней прошел интервью, рассказал о своем опыте. Наиболее подходящей для меня оказалась вакансия «Машинист фронтального погрузчика», так как я уже работал на транспорте. Быстро трудоустроился в стабильную компанию. С момента моего обращения в службу занятости до выхода на работу прошло примерно две недели, — рассказал Николай Мухин.

Реализовать себя в перспективной отрасли смог и Олег Нечипорук. Организацию, где он работал ранее, выкупил новый частный владелец. Условия труда изменились, и Олег решил искать новую работу, за помощью в трудоустройстве обратился в столичную службу занятости.

Олег Нечипорук / Фото: Из личного архива

— На первой встрече карьерный консультант провел со мной подробное интервью, где поделился своими ожиданиями и пожеланиями. Специалист отнесся к ним очень внимательно, подобрал подходящую вакансию на заводе по производству изделий микроэлектроники «Компонент» и оперативно организовал для меня встречу с работодателем. Успешно прошел собеседование. Уже два месяца работаю механиком по ремонту оборудования. На предприятии есть большие перспективы. Меня направили на дальнейшее обучение, которое откроет новые возможности в карьере, — рассказал Олег Нечипорук.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 59 территориальных отделов, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои документы. Флагманские центры с расширенным набором услуг открыты по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, работает по адресу: улица Куусинена, дом 2, строение 1.